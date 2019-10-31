【屯門異味】警入逸生閣大堂截查拘多人　住戶指私人屋苑雙方口角

屯門本周一（28日）受不明氣體侵襲，晚上演變成激烈警民衝突。今晚（30日）8時半再有網民號召到大興行動基地抗議，要求警方交代不明氣體來源，及批評警方周一晚的驅散行動。逾百名市民晚上於大興行動基地外一帶聚集，有示威者拆毀路邊鐵欄設置路障，又破壞富臨旗下龍門冰室。大批防暴警員及速龍小隊包抄示威者拘捕多人，其後多名進入兆軒苑逸生閣大堂截查多人，最少十多人被警帶走。

警員進入逸生閣大堂截查在場人士。（曾雪雯攝）

防暴警員於逸生閣外戒備，住戶需由警方放行方可進入大廈。（曾雪雯攝）

大堂內多人被要求蹲地趴牆。（網上圖片）

大堂數十人被查身分證 住戶需排隊進入

晚上9時許，大批防暴警員分別於震睘路及良德街進行包抄，建生輕鐵站外多名人士制服拘捕。其後警員進入兆軒苑逸生閣大堂，數十名進入大廈的市民被要求出示身分證，有警員指懷疑有在場人士非住戶，並與剛才非法集結有關，進入逸生閣住戶需按警要求在大廈外排隊，由警員放行方可進入。

住戶質疑為私人屋苑 被警指「搞事」

有住戶質問警察，指逸生閣為私人屋苑，進入的人均知悉密碼，其後有警員質疑住戶「搞事」，雙方一度口角，其後住戶離開返回樓上住所。有20多名市民與防暴警察對話，要求警方解釋為何昨日不明氣體為何，警員反駁「你問消防囉，消防負責㗎嘛」。

十多人被警帶走

至晚上10時許，防暴警於逸生閣大堂拘捕十多名人士，其後被押上警車，有市民不滿，尾隨防暴警員指罵。有防暴警返回大興行動基地後，與市民對罵，並指「過嚟呀」、「一陣跑快啲呀」。