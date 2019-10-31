【8.31兩個月】港鐵太子站下午2時關站　腳筋撕裂乘客兜路離開

831太子站暴力事件至今兩個月，連月來，太子站外警民衝突不斷，港鐵宣佈太子站由下午 2 時起關閉，惟下午1時58分，職員已封部分出口，有腳筋撕裂的乘客要由其他出口離開，兜路前往診所覆診。 今日陸續有人到太子站外上香、獻花，太子站B1出口的鐵板上張貼了不少文宣，有人貼上印有15歲少女陳彥霖的紙張，旁邊貼有「沉冤未雪」、「何處招魂」的字句，現場氣氛平靜。

港男展示「反抗極權」、「林鄭下台」的道具時，外籍男子問收了多少錢整道具。（郭倩雯攝）

下午1時40分，距離太子站關站尚有20分鐘，站內傳來爭吵聲，一名操流利廣東話的外籍男子與一名本地男子因政見不同有口角，外籍男子稱特首已撤回逃犯條例修訂，又稱支持何君堯做特首。多名市民期後加入罵戰，一名中年女子更斥港男為「曱甴」，而疑為「藍絲」的外籍男子斥示威搞亂香港，又指示威者是受美國勢力影響，收了美國中情局的錢。

「黃絲」港男期後展示「反抗極權」、「林鄭下台」的道具時，外籍男子問收了多少錢整道具，外籍男子又指「曱甴」代表黃絲，在場多名中年女子不斷大叫「曱甴」，又不斷舉起手機拍攝港男，雙方爭執一輪後，港鐵職員因應關站要求站內人士離開。

至下午1時58分，港鐵職員已在B出口位置拉起橙色封鎖線，禁止乘客從該出口離開，要求乘客從其他出口離開，一名腳部受傷的女士只好亦被要求往其他出口離開，該名女士稱，自己右腳筋撕裂，提早下班前往旺角警署對面的診所覆診，由B出口出會最近，惟現時要由其他出口離開，該名女士稱，不應未夠2點就不讓人離開，其他出口要兜路，又唔有扶手電梯，「要兜路好遠，你諗下筋撕裂嘅人行樓梯幾辛苦，落車都唔夠2點 ，應承咗2點，你唔可以提早。」 現場所見，她最後只好由其他出口行樓梯離開。

一名腳部受傷的女子原本要由B出口離開前往復診，最後因出口已封，要由C出口離開,兜路去診所。(郭倩雯攝)

今日是831太子站衝突事件兩個月，太子站B1出口外，不少人到場進行悼念，有市民前來上香、獻花等，現場擺放有幾包香供前來悼念的人士取用。今早到場悼念的謝先生認為，831事件後港鐵封站，「基本上係幫助緊個暴政」，而港鐵至今拒絕公開831相關片段，謝先生認為港鐵「唔畀人知個真相」。近日港鐵於太子站加裝鐵板，封至猶如化寶爐，他形容政府對待示威者的手法是「痴咗線」。

831事件後，港鐵公開了 26張當晚閉路電視截圖後，便沒有再公開相關的閉路電視，做法引來公眾不滿。自831事件後，市民於太子站B1出口貼文宣、放鮮花悼念，要求港鐵交出當晚太子站內的CCTV。港鐵未有回應市民要求，反而自9月起，封了太子站B1、C1出口，又以木板圍封，近日再次進化成以鐵板將出口圍封，被網民嘲諷為「焚化爐」。