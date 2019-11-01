【8.31兩個月】社工被警棍扑穿頭　邵家臻：是警暴最實在的證明

831太子站衝突兩個月，昨萬聖節夜站外一帶的悼念活動，亦以連場烽煙告終。防暴警曾衝入太子康民角三角公園驅散，一名男社工遭警棍扑至頭破血流。本月初才出獄的社福界立法會議員邵家臻，事後往醫院探望受傷社工，他在facebook表示，該社工頭部其中一傷口長達7厘米，須縫5針，但毋須留院，認為事件「是警暴最實在的證明」。而根據警方新修訂的《警察通例》，面對「暴力攻擊」才需使用警棍。

邵家臻在facebook發文關心受傷社工。

昨晚7時許，金都商場對開康民角三角公園有大批示威者聚集，有防暴警疑不滿陳虹秀只對警方發作警告，大聲斥責，其後衝入公園驅散，並揮警棍追打人群，陳虹秀一度驚呼：「老人家嚟㗎，你打到個婆婆呀！」其身旁一名沒戴頭盔的男社工，更遭扑至頭破血流。因「佔中九子案」被囚8個月的專業議政、社福界立法會議員邵家臻本月初才出獄，他事後往醫院探望受傷社工，及至今日凌晨2時許，他在facebook發文關注事件。

●「如果婆婆有事，肯定比自己的傷更痛」

文中提及，受傷社工頭部有兩個傷口，其中一傷口長達7厘米，須縫5針治理，；而左手腕紅腫，無法用力握拳，但毋須留院。文中又提及，事發時該社工是為保護一名婆婆而受傷，但謙稱其傷沒大不了，「如果婆婆有事，肯定比自己的傷更痛。」更負傷勉勵港人不要憤怒及害怕，做好香港人本份。邵家臻認為，這就是社工精神，事件亦是「警暴最實在的証明」。

邵家臻【代被防暴警打傷社工報平安】全文： 我們都痛了，打在Key（受傷社工）身上，就如打在所有社工身上。 Key告訴我頭部被警棍所傷，造成兩個傷口，其中一個傷口長達7cm，剛照了X光確認無大礙，最終縫了五針；另外左手腕腫了，暫時無法用力握拳，不用留院。 Key的傷勢就是警暴最實在的証明。即使如此，Key仍然勉勵香港人：「不要憤怒，不要害怕，做好香港人本份就是了。香港人，加油。」 Key是為了保護一個婆婆而受傷，他在急症室的血跡尚未抹去，還堅持說自己的傷勢算不了什麼，如果婆婆有事，肯定比自己的傷更痛。 這就是社工精神，當政府不知道社工在現場做什麼，當官員不知道什麼是人道主義，我懇請高官們看清楚Key身上來自警暴的血跡，以及聽聽Key一士諤諤的心聲。

受傷社工在太子康民角三角公園被防暴警用警棍扑穿頭。（陳浩然攝）

● 新修訂《警察通例》：面對「暴力攻擊」才使用警棍

而根據警方新修訂的《警察通例》第29章「武力與槍械的使用」章節，六級武力使用層次中，警棍由中級武器被降為低殺傷力武器，但仍需面對第五級「暴力攻擊」程度才使用，即「肢體毆打引致或相當可能引致他人身體受傷」，同類武力還有胡椒噴劑、催淚彈、橡膠彈等。如面對首四級對抗，即心理威嚇、言語上對、消極對抗及頑強對抗，則是口頭警告至胡椒噴劑及催淚彈不等。