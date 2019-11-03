【11.2集會】全日54人受傷一男嚴重　急救中彈燒傷、候選人被噴椒

反修例風波持續，昨日（3日）多名區議會選舉候選人，於在維園中央草坪發起聚會，及後演變成多區衝突，多人受傷需送院。根據政府新聞處資料，昨日衝突中共有54人受傷，一名男子情況嚴重。

54人受傷 一男情況嚴重

根據政府新聞處今早7時半的資料，昨日（2日）衝突中，全日共有54人受傷，當中一名男子情況嚴重，留醫廣華，23人情況穩定，其餘人則已出院。

一名急救員背部大面積燒傷。（李智智攝）

急救員中彈背部燒傷

晚上近7時，警方於波士富街發射多杖催淚彈，現場傳出多聲巨響，一名義務急救員其後倒地，背部大面積燒傷，左手手指亦遭灼傷，出現脫皮情況。據現場的急救員表示，受傷男子疑被手擲式催淚彈彈頭擊中，多名義務急救員即時為他處理傷口，及後男子送院治理。

「機場大叔」被近距離噴椒

下午四時，警方於維園方向發射多枚催淚彈，當中大埔林村谷選區的「機場大叔」陳振哲，與警員對話時被近距離噴射胡椒噴霧，及後被按地制伏拘捕，其他候選人即時包圍警員，要求「釋放候選人」。