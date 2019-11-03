【11.2集會】全日54人受傷一男嚴重　急救中彈燒傷、候選人被噴椒

撰文：陳蕾蕾
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反修例風波持續，昨日（3日）多名區議會選舉候選人，於在維園中央草坪發起聚會，及後演變成多區衝突，多人受傷需送院。根據政府新聞處資料，昨日衝突中共有54人受傷，一名男子情況嚴重。
54人受傷 一男情況嚴重
根據政府新聞處今早7時半的資料，昨日（2日）衝突中，全日共有54人受傷，當中一名男子情況嚴重，留醫廣華，23人情況穩定，其餘人則已出院。
一名急救員背部大面積燒傷。（李智智攝）
急救員中彈背部燒傷
晚上近7時，警方於波士富街發射多杖催淚彈，現場傳出多聲巨響，一名義務急救員其後倒地，背部大面積燒傷，左手手指亦遭灼傷，出現脫皮情況。據現場的急救員表示，受傷男子疑被手擲式催淚彈彈頭擊中，多名義務急救員即時為他處理傷口，及後男子送院治理。
「機場大叔」被近距離噴椒
下午四時，警方於維園方向發射多枚催淚彈，當中大埔林村谷選區的「機場大叔」陳振哲，與警員對話時被近距離噴射胡椒噴霧，及後被按地制伏拘捕，其他候選人即時包圍警員，要求「釋放候選人」。
「機場大叔」陳振哲及後被捕。（余俊亮攝）
消防員到場為男子急救。（李智智攝）
旺角三宗「私了」
另外，旺角發生至少三宗「私了」案，晚上9時許，彌敦道山東街一帶，一名男子疑與示威者爭執，及後遭到圍毆及用雨傘襲擊，男子其後倒地面有血跡，上衣亦被扯開，及後再有示威者將男子的長褲及內褲扯開，一度露出私人部位。消防員及後為其救治，男子被送上救護車。另外，山東街亦有另一名男子疑被「私了」後眼部不適，他及後脫去上衣，面露痛苦表情，有防暴警員為他洗眼，急救員及後男子帶離現場。至凌晨約2時許，旺角彌敦道匯豐銀行對面，一名男子被指疑拍攝示威者「大頭」後被「私了」，其後送院治理。