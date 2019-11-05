【危殆科大生】傷者朋友貼傳單　籲車主提供車CAM　市民獻花祝福

疑走避催淚彈在將軍澳尚德停車場墮樓的科大22歲男生，今早情況仍然危殆。涉事停車場由領展擁有，昨日領展稱，閉路電視鏡頭非固定，部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，未有攝入事主墮下的片段。為還原事發經過，有周同學的朋友今早在停車場部分車輛放上紙張，希望車主提供車CAM。

朋友派傳單呼籲車主提供車CAM。（鄧栢良攝）

今早記者前往尚德停車場，發現大部分車輛的車頭玻璃位置放有紙張，呼籲車主若拍攝到事發發停車場的情況，希望車主能提供車CAM。

其中一位在停車場呼籲提供車CAM的阮先生為周同學的朋友，他稱今早前往案發停車場，並在部分可能影到事發經過的車輛上留下單張，上面留有自己的電話號碼，希望車主能提供車CAM片段，以還原事件經過。阮先生稱，得悉停車場閉路電視未必影到過程，知道不少人都希望找到車CAM片段，加上車CAM片段保留的時間有限，希望盡力去做。作為傷者的朋友，阮先生指，對事件感到很傷心，呼籲拍攝到經過的車主提供車CAM。

藍色的欄杆上掛有由寫滿祝福字眼的紙張摺成的紙鶴，祝福傷者早日康復及為他打氣。（鄧栢良攝）

現場除了有熱心人士呼籲車主提供車CAM，亦見到有人在現場留下鮮花，藍色的欄杆上掛有由寫滿祝福字眼的紙張摺成的紙鶴，祝福傷者早日康復及為他打氣。

有人在現場留下鮮花。（鄧栢良攝）