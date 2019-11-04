【危殆科大生】領展翻查停車場CCTV片段　稱未攝入墮下情況

將軍澳凌晨爆發衝突，一名香港科技大學男學生疑在走避期間在尚德A停車場高處墮下，情況危殆，據悉腦壓等指數不理想，需進行第二次手術，現階段靠打強心針，以機器維持生命。科大晚上舉行集會，學生要求校方取得CCTV片段了解事件始末，惟校長史維稱需要先取得受傷學生家人同意。涉事停車場由領展擁有，發言人證實，有閉路電視攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下的片段。

據了解，事發後有領展職員已經立即翻查停車場的閉路電視片段，並嘗試重組事件經過。《香港01》向領展了解事件，領展發言人回應稱，將軍澳尚德A停車場由領展擁有，威信停車場管理(控股)有限公司負責管理。經初步翻查閉路電視紀錄，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛所遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下的片段。車場辦事處會保留當晚所有閉路電視畫面，並配合警方的調查，提供一切所需協助。

領展發言人又指，若傷者家屬或獲其授權人士欲查看相關閉路電視紀錄，領展樂意提供協助。閉路電視片段還錄有其他路經的公眾人士，領展考慮進一步公開時，將須考慮如何保障其他人士的私隱。

對於是次不幸事件，領展向傷者及其家人致以深切慰問，祝願他早日康復。

受傷科大生周同學仍然留醫，情況危殆。（陳康智攝）