【催淚彈燒身】受傷急救員愛助人曾想當警察　721事件後想法扭轉

你是否記得18歲那年的夏天是怎樣過的？6月起的反修例風波，18歲義務急救員阿仁(化名)的這個夏天食過胡椒噴霧、見過示威者遭警棍毆打、拖過傷者逃離毒氣，不過他絕對想不到11月2日的那個晚上，背部皮膚與催淚彈有直接的接觸，被催淚彈擊中的背部，留下3個手掌大細的傷口，需要進行植皮，惟自小熱心助人的他稱，「驚就其實個個都一定驚，但係我覺得大家都會做自己認為啱嘅事。」

原來阿仁小時候的志願是做警察，經歷721後，便對警察反感。（林振華攝）

當天阿仁穿著病服受訪，言談很淡定，他稱想要為自己無辜中彈討回公道，單是聽著他憶述催淚彈如何在他背部噴射式燃燒，已感覺當刻一定很痛。縱使背部傷口是嚴重的二級及三級燒傷，甚至要進行植皮手術，阿仁亦沒有口出惡言，惟過次數月，親歷警察對記者、急救員的態度越來越不友善，阿仁斥，警方於武力使用上更是隨著時間的推移是越來越差，警方的濫權完全催毀警察在阿仁心中的形象。

少時認為警察是個好職業

原來阿仁小時候的志願是做警察，「細細個以為警察係一個好好嘅職業，可以幫助市民。」甚至連他在17歲考急救牌，亦認為可為將來考警察時加分。惟自6月開始，阿仁在前線進行急救工作，感覺警方對急救員態度明顯不友善，「試過中顏色水、畀防暴警指住鬧，甚至用槍指引都試過」，眼看著警方過度使用武力，過度拘捕，顛覆阿仁對警察的看法，「真正嘅轉捩點係721，真正覺得警察保護唔到市民，同埋對警察有反感，反感去到831更加嚴重。」

阿仁背部被警方催淚彈擊中。（資料圖片／李智智攝）

過去4個月游走前線

阿仁透露，將來打算投身救護相關的工作，如救護員或救護主任。原來阿仁自小便認為要為有需要幫助的人伸出援手，「我由細到大都好鍾意幫人嘅一個人，人有需要，我能力做得到嘅時候我就好鍾意出手，當初學急救著本住可以幫人。」因此自6月起開始，他便在示威現場游走，「係屋企見直播有人受傷，feel到有種使命感去驅使要落場去做、去幫人。」他本著一份使命感及責任，一做便是四個月。印象最深刻的是在警總對開天橋，警方亳無預警發射催淚彈，「嗰時條街有好多途人，我要左右手各拖一個途人，向後退至一個安全地方幫佢哋洗眼。」

未來會繼續幫助有需要的人

本著幫人的心態上前線，卻意外被警方催淚彈擊中至嚴重燒傷，問他第一反應會否害怕，「會唔會驚？其實都唔會，我出嚟參與急救工作都4個幾月，係前面都差唔多慣晒，可能因為出得比較多麻木咗。」待傷勢恢復，香港又未平靜，會否再上前線進行急救工作呢？阿仁稱，「如果有技術，同埋見到有人要幫手，我覺得要出手係應該要做嘅事，係一個責任，所以如果係未來，有人再有任何需要幫助，我都會出去幫助。」縱使阿仁表示，再上前線會擔心，「但係我覺得大家都會做自己認為啱嘅事，我覺得都係一份使命感或者責任。」