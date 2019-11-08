【催淚彈燒身】急救員三級燒傷失痛感　憶彈藥頭上爆開墮背脊著火

四個月的示威風波，衝突場面數之不盡，過去周六(2日)，銅鑼灣一帶出現衝突，義務急救員阿仁(化名)在現場急救工作時，背部被催淚彈擊中，上背是嚴重二級及三級燒傷，昨日(7日)成功進行植皮手術。他接受訪問時，憶述事發一刻指，當催淚彈在他頭頂爆開時，其中一顆催淚彈跌進他的背部，直接在衣服與皮膚間燃燒，「好明顯feel到背脊有啲噴射嘅感覺。」

唔知點解催淚彈由上空爆，係我頭頂爆開，四散嗰隻，跌咗粒去我背脊，夾住我背脊咁樣燒。當時係好痛好痛，同埋係好恐怖咁痛，你係feel到佢係不斷係你背脊係咁喺到噴。 阿仁(化名)－背部中催淚彈義務急救員

阿仁形容當時催淚彈在他的頭頂上空爆開四散，其中一顆掉進他的背部。（林振華攝）

11月2日晚上7時許，警方在波士富街及羅素街交界發射了數枚催淚彈，阿仁在現場進行急救工作時，一群防暴警突向前推進，示威者四散，現場一名婆婆力勸防暴警不要再打年輕人，阿仁見防暴警察拿著胡椒噴霧欲噴向婆婆時，立即上前幫助婆婆，待婆婆離開後，阿仁與一眾記者返回行人路。抵達電車站時，阿仁發現準備撤退的防暴警打算發射催淚彈，「我大聲叫啲附近記者小心催淚彈啊，之後咁岩有一粒就跌咗去我嘅背脊嗰到。」隨後他由其他急救員抬走，「畀人抬去我最後瞓低嘅位，我都見到我手指係燒燶咗。」

催淚彈在頭頂爆開 跌落背脊

阿仁形容當時催淚彈在他的頭頂上空爆開四散，「唔知點解由上空爆，係我頭頂爆開，四散嗰隻，跌咗粒去我背脊，夾住我背脊咁樣燒。」阿仁隨即跌倒在地上，「當時係好痛好痛，同埋係好恐怖咁痛，你係feel到佢係不斷係你背脊係咁喺到噴。」由於痛感太強烈，阿仁本能地再用左手的兩隻手指「夾咗粒催淚彈出嚟」。

0.5%三級燒傷 完全無知覺、無痛感

阿仁稱，催淚彈在背上持續燒了十多秒，但感覺過了很長很長時間，「嗰日我好明顯feel到背脊有啲噴射嘅感覺，同埋有人都話見到我背脊有火光。」與催淚彈10多秒的接觸，導致阿仁背部的上半部分有大面積的燒傷，「醫生推測大概有0.5%係三級燒傷，即係完全冇知覺、無痛感，total有2至3%係比較嚴重嘅二級燒傷，同埋需要做植皮手術。」除了背部，將催淚彈夾出來的左手兩手指亦是嚴重的二級燒傷，昨日阿仁已成功進行植皮手術，目前有待傷口康復。

阿仁背部中催淚彈，嚴重燒傷。（資料圖片／李智智攝）

當時現場冇示威者，冇所謂嘅危害社會安寧事件，警方發射催淚彈根本係唔合理，我當下嘅感覺，要為自己攞返個公道先，我想追究返當日做呢個決定嗰個人。 阿仁

阿仁的隊友Harris及Alvin當時亦在事發現場，他們憶述事發一刻聽到催淚彈在附近爆開，現場隨即煙霧彌漫，當時兩人都見到有人被抬走，但不知道是隊友阿仁，待兩人幫助其他人進行急救後，始發生阿仁不見了。Harris稱，有隊友沿路發現阿仁的頭盔、電話、隨身物品，當時感到驚慌，「我哋第一件事擔心嘅係佢會唔會畀警察拉咗」，後來在路口才得知躺在地上急緊的是阿仁，整個過程超過15分鐘，Harris對於有隊友受傷感到內疚。

阿仁送院全程清醒

Alvin發現被抬上救護車的是阿仁，立即上前幫助，全程陪同他往醫院。Alvin指，阿仁當時表示非常痛，但全程清醒。Alvin表示，認到是阿仁受傷時很愕然，不知所措，「我自己嘅感受係，點解我出去保護人，點解我連自己隊友都保護唔到，甚至睇到佢咁我完成幫唔到手，嗰下個心會好難受、好心痛。」

Harris(右一)及Alvin(右二)，當時亦在事發現場，他們憶述事發一刻聽到催淚彈在附近爆開，現場隨即煙霧彌漫。（林振華攝）

洗傷口前要靠食止痛藥止痛

大面積的傷口令阿仁睡覺時轉身甚不方便，「完全瞓低，起身嗰下會痛，或者起身想瞓低都會痛。平躺可以，因為中間位燒得比較嚴重，係無知覺，反而唔可以打側。」除了睡覺成問題，沖涼亦需要男護士的幫忙。阿仁透露，洗傷口及沖涼痛到難以忍受，「我𠵱家洗傷口或者沖涼前，講緊要食5至6粒止痛藥。」

不會因受傷而放棄急救工作

過去四個月均有到前線進行急救工作的阿仁，中彈後的第一個反應是痛，反而沒有恐懼，「我出嚟參與急救工作都4個幾月，係前面都差唔多慣晒，可能因為出得比較多麻木咗。」阿仁稱，其實痛就一定痛，但不會因此而放棄急救工作，「驚就其實個個都一定驚，但係我覺得大家都會做自己認為啱嘅。」

向警方追討公道

對於自己受傷，阿仁認為若是為了救人而受傷是值得的，但回想他現在這個傷是不是必要的呢？「我覺得唔一定係必要，因為警察佢射呢粒催淚彈係完全冇咁嘅必要。」阿仁稱，當刻現場已沒有示威者，沒有所謂的危害社會安寧，警方發射催淚彈根本是不合理，「我當下嘅感覺，要為自己攞返個公道先，我想追究返當日做呢個決定嗰個人。」阿仁稱，現時首要事情是待傷口復原，未來不排除會以民事訴訟的方法追討公道。

阿仁感激意外發生後，其就讀的樹仁大學校長、師生為他提供支援，亦感激所屬義務急救員團隊的支援，更叮囑隊友們再到前線時要多加小心。

阿仁稱，當刻現場已沒有示威者，沒有所謂的危害社會安寧，警方發射催淚彈根本是不合理。（林振華攝）

現時立法會議員鄺俊宇及義務律師團隊協助阿仁，鄺俊宇稱，短期希望阿仁盡快康復，長期會因應阿仁的意願，不排除透過法律機制去追討。是次的受傷，鄺俊宇認為，警方在沒有示威者的情況下向記者、急救員發射催淚彈是完全不合理，是警方的無理做法導致阿仁嚴重的受傷，「呢件事係一個警號。」鄺俊宇認為，過去數個月的日子，太多無辜受傷的例子，「警方過去嘅日子所用嘅武力是否適當？定係我哋所形容嘅草菅人命？」鄺俊宇認為現時只靠監警會的機制是完全不夠，而成立獨立調查委員會是惟一解決警暴的方法。