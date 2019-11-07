【沙田奪命火】 100毛女主播銀紙彤葬火海　客廳起火屋內無助燃劑

沙田豐盛苑富盛閣今（7日）凌晨發生奪命火警一死兩傷，26歲女死者命喪火海，其父母獲救送院。據悉，死者姓曾，為《100毛》女主播，藝名銀紙彤，事發時單位客廳著火傳出焦味，女兒與父親返回各自的房間躲避，母親出外報警，惟其後女兒不幸喪命，其父在另一房內，消防入內時被救回。

單位內無發現助燃劑

據了解，於火警時事發單位先因客廳著火傳出焦味，女兒與父親返回房間躲避，母親出外報警，惟其後消防到場營救，戶主夫婦獲救，但女兒卻葬身火海，初步調查單位內無發現助燃劑。死者26歲姓曾，任職《100毛》。消息指，死者為《100毛》女主播「銀紙彤」。消防及警方調查後，發現屋內並無助燃劑，首先是單位內的客廳起火，起火時，有人聞到燒焦味，屋內父母、女兒三人，父女各自走入自己的房間躲避，母親到屋外報警。消防到場時，救回在房內的父親，但另一間房，勢太猛烈，26歲的女死者葬身火海。

區議員：女戶主情緒激動

沙田秦豐選區議員陳諾恒表示，發生火警單位家庭於過去曾參與其辦事處舉辦的活動，戶主夫婦與幼女三人同住，另外有一名已搬離單位的大女。陳諾恒指於事發後與目前於醫院留醫的受傷女戶主通電話了解其情況，目前女戶主仍然情緒激動，他稍後會到醫院探望對方。

陳諾恒指目前仍未清楚火警原因，對於消防處證實起火樓層的消防喉轆並沒有水，陳諾恒認為問題嚴重，豐盛苑三座大廈由同一業主立案法團及管理公司富城物業管理有限公司負責，他已去信要求法團及管理公司交代事件，並促請盡快為大廈及其餘座數檢查消防設備是否正常，暫未獲回覆。