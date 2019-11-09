【悼念周梓樂】領展再發CCTV片段　揭周梓樂最後行蹤、右手持手機

科大生周梓樂於11月3日在尚德停車場三樓墮至二樓，昨（8日）早上搶救無效不治。其墮樓原因至今成謎，領展陸續公開停車場閉路電視片段以釋公眾疑慮。凌晨時份，領展再公開停車場2樓4部閉路電視C21、C25、C27及C29的片段。其中C21及C29於4日凌晨零時38分、零時45分、零時47分及零時49分先後拍攝疑為周梓樂的行蹤，與昨日警方記者會交代的時間點相同。

昨日警方記者會交代調查進度指，周梓樂於零時26分經富康花園天橋首次進入尚德邨停車場，其後於零時19分、零時38分、零時45分、零時45分、零時47分、零時49分，看到死者於靠近唐明街停車場一端。

C21、C29攝到疑似周同學行蹤 身穿黑衣 右手使用手機

記者翻看C21及C29的閉路電視片段，發現凌晨零時38分、零時47分及零時49分，閉路電視清晰錄影到一個疑戴上帽及口罩，身穿黑色短衫深色短褲、背負背囊的黑衣人單獨在尚德停車場二樓經過。當中以C21拍攝得最為清楚，可見疑為周梓樂的黑衣人在C21零時38分23秒至零時38分38秒之間在停車場二樓路過。其間黑衣人步速正常。而相同衣著特徵的黑衣人其後於C29閉路電視片段中出現，他分別在零時47分及零時49分行經停車場二樓位置，其間疑為周同學的黑衣人均提起右手，動作似在使用手機，大致符合警方的描述。

零時57分起大批人跑向富康花園天橋方向

凌晨零時45分亦曾有一名疑似黑衣人出現在畫面之中，但由於畫面質素問題，難以看清來該人的衣著特徵。直至零時57分至1時之間三分鐘，當時大批防暴警在唐俊街施放催淚彈，並向廣明苑方向推進，停車場二樓有大批人士跑向富康花園天橋方向，當中有多名黑衣人步速較快。所以故零時45分及1時正的片段均無法確定是否周梓樂。