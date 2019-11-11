【11.11三罷．西灣河】開槍警遭起底　子女就讀學校提早放學

網民發起三罷行動，清晨起到多區進行堵路。其中港島西灣河黑衣人堵路期間，一名交通警員在毫無警示下，向黑衣人腹部開槍，繼而再開兩槍；中槍黑衣人倒地，警員最少制服兩人。網上消息指，涉事警員曾為九龍區一間學校的家長教師會主席。上午11時許，有市民手持寫有「家教會主席殺人犯」標語到涉事學校抗議。該校學生表示老師早上向同學宣佈，由於有消息指將有人包圍學校，所以提早放學。

上午11時許，有市民手持標語到涉事學校抗議。

有網民號召今早（11日）7時於各區進行堵路行動，以進行全民三罷行動。港島西灣河黑衣示威者堵路期間，一名交通警員在毫無警示下，向示威者腹部開槍，繼而再開兩槍。中槍黑衣人倒地，警員最少制服兩人。網上消息指，涉事警員曾任九龍區某一學校家長教師會主席。

中午12時許，有該校家長到校接女兒放學。中三學生林同學的父親指，有家長收到短訊指，學校將提早放學，但他並無收到。林先生其後於網上看到消息指，學校於10時45分放學，方致電學校查詢。林同學則指，老師於早上向同學宣佈，由於有消息指將有人包圍學校，所以提早放學。至於明天是否如常上課，老師則指，「由於事出突然，學校未有應對計劃，會於稍後時間通知」。



林同學又指，得悉學校提早放學，原因為有學生的父親是警察，並涉嫌於今天早上在西灣河開真槍射傷兩名示威者。她又指，該名警員一直都是學校家教會成員，「由我中一入學到現在，每一年都在家教會會刊上看到他的照片。」林先生則表示，剛得悉事件時，「緊係好擔心啦！」

邱先生稱，今早突然收到女兒來電，稱學校要求學生立即撤離，他認為學校的安排不當，認為家長未必得閒前往接小朋友。邱先生指，清水灣路窄，大批家長同一時間前往接子女放學，道路非常擠塞，校方又規定家長一定要往禮堂簽到才可接走子女，安排上非常混亂，而沒有家長接送的子女要等校巴才能離開。邱先生稱，若學校如此惶恐，應考慮換一個家教會主席。

涉事學校今提早放學。（黃桂桂攝）

今日警方例行記者會上，港島總區指揮官郭柏聰表示，涉開槍的為一名警署警長，事發後，涉事警員及其家屬已被起底，資料放了上網，「更加有人揚言要掟佢個仔落街。」郭柏聰強烈呼籲社會各界要保持冷靜，不應該再宣揚仇恨。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥則指，是次警員被起底的事件不是單一事件，過去一直有警員及家屬被起底，資料被放上網及收到恐嚇，江永祥稱，網上的言論是受到法律所規管，一樣可構成刑事恐嚇罪，而早前警隊透過律政署申請禁制令，目的是執行禁制令，阻止警員被恐嚇、搔擾甚至威脅家人安危，照顧同事在無後顧之憂的情況下去執行職務，「我哋係唔會畀呢一啲網上起底，又或者恐嚇言論嚇到我哋。」