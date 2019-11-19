【警方記者會】油麻地衝突警擲閃光彈　稱無見到人踩人

香港理工大學自周日（17日）多次爆發衝突，校園內示威者被警方包圍，昨日（18日）大批市民前往理大聲援示威者，多區爆發衝突，警方於油麻地、尖東等作出驅散行動，多人被捕。晚上於油麻地衝突期間，現場曾出現多下閃光，警方於今日記者會中，承認警方曾使用使用閃光彈，另外被問到有懷疑為飛虎隊車輛於現場出現，行動部高級警司汪威遜指「有人訓練咗要去處理咁暴力情況，唔排除會用任何方法處理」。

行動部高級警司汪威遜指，警方昨日曾使用使用閃光彈。（陳浩然攝）

稱無可選擇下使用閃光彈

警方今日舉行例行記者會，被問到警方於行動中有否使用閃光彈，汪威遜指，昨日（18日）警方在油麻地、彌敦道一帶進行掃蕩及拘捕，警方即場拘捕約200人，而於警方於處理被捕人士期間，上千的人在旁邊向警方投擲汽油彈、雜物及衝擊，甚至有機會搶犯，警方無可選擇下使用閃光彈，引開他們的注意力，而讓在場人員可以盡快繼續處理現場情況。

未回應是否飛虎隊投擲：唔排除會用任何方法處理

被問到閃光彈的使用會否列入恆常公布的行動裝備清單，及昨晚有懷疑為飛虎隊車輛出現於衝突現場，閃光彈是否由飛虎隊擲出，行動部高級警司汪威遜指，警方於理大、彌敦道面對的場面是極端暴力，只要現場環境有需要，如警方有的裝備會給予同事使用，不存在特別哪些彈藥於何時使用，「好似來福槍我哋不嬲都有」。汪威遜指，對於昨晚有警方車輛是否於警方某些隊伍派出，而有關彈藥是否由他們使用，汪稱「如果情況係咁嚴重，有人訓練咗要去處理咁暴力情況，唔排除會用任何方法處理」，指只要能作相應阻止暴力，警方不會手軟。

西九龍總區指揮官卓孝業早前曾於昨日（18日）警方記者會中指，警方會使用適當武力應付示威，又指過往亦曾出動飛虎隊，明言「我哋從來都有呢個能力，如果有需要係會使用」。

稱不排除示威者拖延 江永祥：其實佢有雙腳可以行

被問到有被制服示威者被警方拳打腳踢或拖行，江指，警方需要盡快控制被捕人士，並稱「有好多人唔願意起身行，警方所以要所謂拖行，其實佢有雙腳可以行」江指不排除有很多人故意不合作，希望拖延時間，等所謂兄弟姊妹來救他，江形容「呢啲全部都太天真，走得一時，唔走得一世」，指如昨日有被營救的人已被警方拘捕，江稱看到有人形容為「絕處逃生」，只是縱容、包庇罪犯。

江永祥：警員及救護指無人看到人踩人

被問到昨晚發生懷疑人踩人事件 ，江永祥指，警方昨晚於油麻地拘捕超過100名暴徒，其時仍有近千人用汽油彈、硬物等攻擊警員，警方需要準確、全面地控制被捕人士， 警方無聽過曾經發生人踩人事件，但約有30人受傷，警方安排他們前往醫院接受治理，警員及救護指無人看到有人踩人事件發生。