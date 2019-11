【警方記者會】理大一帶拘捕及登記1100人　600人自願離開

香港理工大學自周日(17日)多次爆發衝突,昨日(18日)大批市民前往理大聲援示威者,警方於油麻地、尖東作出驅散行動,至晚上港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成以及多名中學校長,到理大陪同示威者離開校園。 警方指對理大內18歲以下未成年人士有特別安排,如他們離開警方會先拍下照片及記下資料,然後讓他們離開,警方不會即時拘捕但保留日後追究權利,而成年人警方會即時以涉嫌參與暴動拘捕,至今午三時警方於理大一帶拘捕及登記1100人,600人自願離開,其中200人為未成年人士。

警方於理大一帶拘捕及登記約1100人。(陳浩然攝)

警察公共關係科總警司郭嘉銓指,理大衝突發展至今3日,警方強調兩大原則,包括和平方式解決事件,及靈活、彈性、人道方式處理。郭指警方對理大內18歲以下未成年人士有特別安排,如他們離開警方會先影相及記下資料,然後讓他們離開,警方不會即時拘捕但保留日後追究權利,而成年人警方會即時拘捕。警方管理層亦與學校高層緊密聯繫,成功勸籲47名教職員離開。另外又協助社會人士,校長及老師,協助及陪同校內人士離開。郭嘉銓指事況能否和平解決,是取決於這些暴徒使用的暴力及武器,指警方使用的武器是取決於面對的威脅。

郭嘉銓指警方昨日安排紅十字會職員入內處理20多名傷者,今日亦會有類似安排,另外今日有60位中學校長,15位老師及10位社署人員亦進入校園,勸籲學生離開及協助看管未成年人福利事宜,警方亦於尖東消防局設立公眾資詢台,處理家長及老師的關注及查詢。郭嘉銓指截至今日下午3時,警方於理工大學及附近拘捕及登記約1100人,當中自願離開理大約有600人,當中200人為未成年人,郭嘉銓指自願離開人士中,大部分人非理大學生。

郭嘉銓指理大內留守人數,涉及行動細節不便透露。(陳浩然攝)

未透露留守人數

對於目前仍於理大內留守人數,郭嘉銓指人數涉及行動細節不便透露,但指警方會與不同持分者努力和平解決事件。特首林鄭月娥今早於行政會議前見記者,指估計目前理大內仍然有約100人。另外進入理大協助及陪同示威者離開,民主黨立法會議員許智峯今日曾表示,校內約20人繼續留守。

李桂華:離開理大成年人涉參與暴動被捕 會研究是否適合檢控

對於有理大教職員被勸離開校園後,他們會否涉嫌參與暴動被捕,有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指,現時如離開理大人士是18歲或以上,警方均會以涉嫌參與暴動拘捕,李桂華指據《公安條例》,兩個元素為非法集結及破壞社會安寧,李指當日於暢運道的暴徒可自出自入,而武器大部分是於校內運出,另外亦有汽油彈、投擲物及箭於校內射出,李指因此警方可作出結論,一為有黑衣暴徒於暢運道襲擊警方後潛入理大,另外於校內人士亦有破壞社會安寧,因此於警方封鎖現場後,校內出來的人都是參與的疑犯。李桂華指警方由懷疑到檢控的階段,警方會先將高度懷疑人士拘捕,然後會按被捕人的解釋,及進行證據搜集及與律政署研究是否適合檢控。而對於18歲以下人士,李桂華指是次是警方特別的彈性安排,如日後有需要或有證據,會找回有關人士負上其法律責任。

警曾進理大岀入口附近醫療室 否認作出仼何拘捕

江永祥表示,警方昨使用1,458發催淚彈、橡膠子彈1,391發、布袋彈325發、海綿彈265發,昨有6名警員受傷,包括18日凌晨一男一女警員押解期間,遭暴徒包圍用磚頭襲擊。

對於有人指警方於18日曾進入理大拘捕,警方澄清當日凌晨沿科學館道掃蕩,至理大A座附近時,有暴徒由高處投擲大量汽油彈,當中包著小型石油氣罐,鑑於現場危險,當時與部分現場人士進入理大A座樓梯旁邊一個岀入口位置一房間,其後發現現場為一個醫療室,當時有記者在內,警方曾查問在場人士岀現的原因及狀況,強調警方當時是暫避,沒有作出仼何拘捕。

記者會持續更新內容

【1735】有指昨晚曾發生人踩人事件 ,江指,警方昨晚於油麻地拘捕超過100名暴徒,其時仍有近千人用汽油彈、硬物等攻擊警員,警方需要準確、全面地控制被捕人士, 警方無聽過曾經發生人踩人事件,但約有30人受傷,警方安排他們前往醫院接受治理,警員及救護指無人看到有人踩人事件發生。

【1730】被問小巴快速衝向人群是否由現場指揮官要求,是否認為「撞死人」或做成人踩人情況都不重要,戰術可以接受,郭嘉銓指對說法不能接受,指於行動至今5個多月,警方面對違法及暴力行為「比對任何一個國家,我哋都係相對非常之克制」,又指警員在這段時間面對前所未有的挑戰,警員上班需要帶著很大壓力,是以最專業的操守執法,「最唔想用武力係我哋,每一次我哋要用武力嘅時候,就代表面對威脅,即係好大機會同事會受傷」,指至今已有超過450名警員受傷。

汪威遜指,這是警員進行戰術使用是面對最大的壓力,「撞死人真係要負責」,指警員面對暴徒要拘人、顧及自己及他人的安全,又稱危險駕駛是莽顧他人安全的行為,非警方戰術使用上會出現的因素,警方事前會經過風險評估。

被追問警方於伊利沙伯醫院附近發射催淚彈,是否「拖埋病人醫護落水」,江永祥指當時警員面對極端暴力攻擊,警員必定會還擊,指否則地點會成為暴徒合法使用暴力的地點,又指如醫院運作受影響、病人不能看醫生,責任在於暴徒。

【1720】對於目前仍於理大內留守人數,郭嘉銓指人數涉及行動細節不便透露,但指警方會與不同持分者努力和平解決事件。被問到紅磡海底隧道架構是否安全,郭嘉銓指只要示威者停止暴力,警方會與有關持分者研究重開計劃,在安全情況下重開隧道。

【1715】郭嘉銓指,仍在整理理工大學內拘捕數字,現有約1100人,但並非全部人都身在理工大學,牽涉罪行包括參與暴動、藏有攻擊性武器、縱火等。被問到警方以甚麼準則讓人進入理工大學進行勸諭,郭指除了校長、社工等,對於其他人士希望協助警方,警方樂意安排,但需考慮現場環境安全情況,警方再評估前來人士的身分及背景,確保能發揮作用,西九龍總區會繼續與有關人士溝通,協助警方勸諭。

對於油麻地警方有兩架小巴高速駛往聚集人群是否「罔顧人命」,汪直指形容錯誤,警方由始至終都沒有做過一件事罔顧人命,反指「過去150幾日,邊個用緊磚頭掟警察,邊個向無辜市民掟汽油彈,邊個因為政見唔同就肆意毆打,一切一切相信都唔係警方」,並稱為何要將「罔顧人命」放在警方身上,形容「絕對非常失望」。汪指,警方昨晚完全是戰術上的考慮,警員亦面對很大壓力,如何可以在如此困難的情況下做到,「可能大家唔明白,因為面對壓力嘅,唔係你哋」並稱警方受過的訓練、面對的挑戰、危險,完全無可置疑,希望大家明白警方面對的危險,體諒警方的風險,而警方處理時已不停廣播,要求在場人士離開危險的地方,強調「當你喺現場戴住面罩,對我哋攻擊,我哋警方絕對有決心,盡我哋最大能力將你哋繩之於法。」

【1700】被質疑理大外有警方使用過多武力,江永祥指理大外暴徒使用的暴力非常嚴重,警方處理暴徒時需使用快及全面控制,但警方看到很多被捕人士掙扎、反抗,希望爭取更多時間讓其他人拯救他們,因此警方需要使用適當武力將他們制服。

被問到油麻地警方有兩架小巴高速駛往聚集人群,汪指,「揸得快唔等於唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」強調所有警員均接受過良好訓練,在如此重要的時刻,面對極端暴力、無視法紀的示威者,警方如何有效地拘捕及控制場面,便需要安全地使用戰術,「請對警隊有信心並支持警隊(be confidence to the police and please be support to the police)」,汪稱,若經常擔心為何警方會這樣做,可能會向公眾傳達錯誤的訊息,「相信我們及支持我們,我們需要你們的支持制止暴力,解決問題(trust us and support us, we need your support to stop the violence, and to resolve the problem)」。

被問到閃光彈的使用會否列入衡常公布的行動裝備清單,及昨晚有懷疑為飛虎隊車輛出現於衝突現場,閃光彈是否由飛虎隊擲出,行動部高級警司汪威遜指,警方於理大、彌敦道面對的場面是極端暴力,只要現場環境有需要,如警方有的裝備會給予同事使用,不存在特別哪些彈藥於何時用,「好似來福槍我哋不嬲都有」。汪威遜指對於昨晚有警方車輛是否於警方某些隊伍派出,而有關彈藥是否由他們使用,汪稱「如果情況係咁嚴重,有人訓練咗係處理咁暴力情況,唔排除會用任何方法處理」。

【1640】被問到警方如何肯定理大內的人的行為涉及暴動,郭指連日來看到暴徒的行為危害他人安全,「仲需要證明啲乜嘢?」郭指希望用和平方法處理,警方不希望使用仼何武器,呼籲暴徒放下武器離開理大。

江強調,警方的行動相當克制,「如中大有接近4000個汽油彈,理工嘅汽油彈唔會少得過佢哋」指理大的人用汽油彈、弓箭襲擊警方,警方所謂的和平處理,是不希望讓理工內暴徒的暴力擴散至尖沙咀一帶,給機會願意投降的人投降,警方欣喜有近千人,放下武器、除下口罩、頭盔,讓事情可以較和平方法完結,而近日油尖旺一帶,有很多所謂「營救」理大的人,說得自己很偉大,「岀埋啲乜嘢接仔車、校巴,其實全部都係協助罪犯」,就如警方昨日截停數輛七人車,拘捕三十多人。

被問到警方有否使用閃光燈彈,汪威遜指,昨日警方在油麻地、彌敦道一帶掃蕩,警方共拘捕200多人,上千的人在旁邊投擲汽油彈、雜物,甚至有機會搶犯,警方無可選擇下使用閃光彈,引開他們的注意力。

被問到有被制服示威者被警方拳打腳踢或拖行,江指,警方需要盡快控制被捕人士,並稱「有好多人唔願意起身行,警方所以要所謂拖行,其實佢有雙腳可以行」江指不排除有很多人故意不合作,希望拖延時間,等所謂兄弟姊妹來救他,江形容「呢啲全部都太天真,走得一時,唔走得一世」,正如昨日有被營救的人已被警方拘捕,江稱看到有人絕處逃生,只是縱容、包庇罪犯。

警隊座右銘換成「忠誠勇毅,心繫社會」,郭指警隊一向與時並進,配合社會適時推岀一些新的座右銘,新的座右銘反映警隊175周年,秉承警隊優良傳統及一直恪守的價值觀,新座右銘亦曾於過往慶祝活動使用。郭稱「忠誠勇毅」凸顯警員忠誠勇毅的特質,希望能回應市民對警隊不斷提高的期望,至於「心繫社會」亦凸顯警隊上下一心,以服務市民為依歸。

【1625】郭嘉銓指現時警方的處理方法不代表有人可以於犯罪後免除刑事責任,指如警方可以讓罪犯輕易逃離現場,等於容許暴徒逃避刑責,讓暴力威脅重返社會。郭嘉銓又指有人將罪犯包裝為「細路、學生、無辜嘅孩子」,郭指「一個汽油彈由15歲、25歲定35歲嘅人掉出嚟,殺傷力都係無分別」,郭又指估計於理大內藏有或已投擲的汽油彈不只3900枚。

【1620】郭嘉銓指留意到有暴徒仍向理工不同出口掟汽油彈,嚴重危害想離開人士安全,全晚有人以聲援理大人士為藉口於市面破壞,包括佐敦及尖沙咀,指理大多個出入口被不斷縱火,如有意外有關人士需要逃生後果不堪設想。郭又指昨日暴徒向警方掟汽油彈被過去多及密集,有附近小巴及私家車被燒毀,又指理大有記者被威脅交出錄影卡,及有記者於現場受傷。

郭嘉銓又指留意有暴徒於理大游繩到行人天橋逃走,郭指現場布防同事亦有留意到,設立多重封鎖線,追截及拘捕37人包括協助的司機。另外警方周日接獲中文大學保安部報案,指於校園內有一連串刑毀及縱火行為,警方周一於校內搜獲3900枚汽油彈,「大家如果用十秒鐘去掉一個,要用十一個鐘先掉得哂」,郭指中大是警方自行動以來搜獲最多汽油彈的案件。另外郭又指校內有危險品倉庫被爆竊,近100公升的濃硫酸、濃硝酸失竊,郭指化學品可以用作製成汽油彈及其他非法用途,嚴重危害公眾安全。

【1615】江永祥表示,警方昨使用1458發催淚彈、橡膠子彈1391發、布袋彈325發、海綿彈265發,昨有6名警員受傷,包括18日凌晨一男一女警員押解期間,遭暴徒包圍用磚頭襲擊。

對於有人指警方於18日曾進入理大拘捕,警方澄清當日凌晨沿科學館道掃蕩,至理大A座附近時,有暴徒由高處投擲大量汽油彈,當中包著小型石油氣罐,鑑於現場危險,當時與部分現場人士進入理大A座樓梯旁邊一個岀入口位置一房間,其後發現現場為一個醫療室,當時有記者在內,警方曾查問在場人士岀現的原因及狀況,強調警方當時是暫避,沒有作出仼何拘捕。

另外有人指控警方於伊利沙伯醫院附近發射催淚彈影響醫院,江永祥指,當時暴徒選擇在加士居道破壞,因應暴徒違法行為而驅趕及拘捕,「所謂阻礙物資傳輸及醫院運作,責仼全在於暴徒」,而院方已與機電工程署等,檢測現有系統並無異常。

【1610】警察公共關係科總警司郭嘉銓指,理大衝突發展至今3日,警方強調兩大原則,包括和平方式解決事件,及靈活、彈性、人道方式處理。郭指警方對理大內18歲以下未成年人士有特別安排,如他們離開警方會先影相及記下資料,然後讓他們離開,警方不會即時拘捕但保留日後追究權利,而成年人警方會即時拘捕。警方管理層亦與學校高層緊密聯繫,成功勸籲47名教職員離開。另外又協助社會人士,校長及老師,協助及陪同校內人士離開。郭嘉銓指事況能否和平解決,是取決於這些暴徒使用的暴力及武器,指警方使用的武器是取決於面對的威脅。

郭嘉銓指警方昨日安排紅十字會職員入內處理20多名傷者,今日亦會有類似安排,另外今日有60位中學校長,15位老師及10位社署人員亦進入校園,勸籲學生離開及協助看管未成年人福利事宜,警方亦於尖東消防局設立公眾資詢台,處理家長及老師的關注及查詢。

郭嘉銓指截至今日下午3時,警方於理工大學及附近拘捕及登記約1100人,當中自願離開理大約有600人,當中200人為未成年人,郭嘉銓指自願離開人士中,大部分人非理大學生。

張達明、曾鈺成昨到場陪同示威者離開 多區爆衝突

香港理工大學自上周日(17日)多次爆發衝突,警方多次使用催淚彈及水炮車,又於理大各處設置嚴密防線,現時校內有多名示威者無法離開;警方則呼籲校內示威者投降離開。昨晚(18日)港大法律學院首席講師張達明、前立法會主席曾鈺成以及多名中學校長,到理大陪同多名示威者離開,惟仍有多名示威者留守校園,有示威者嘗試爬渠等方法離開。另外,昨日油麻地、尖東一帶有網民號召到理工大學聲援示威者,多區爆發衝突,行動中警方拘捕多人。

另外,政府今日正式任命鄧炳強接任警務處處長,鄧今早會見傳媒時曾表示,違法人士對警方行動固然有意見,認為香港社會上好多人支持警方執法,又表示監警會有經驗處理投訴。