【11.20．理大】「朱媛」真身年逾30　消息：已涉暴動被捕

過去數日理大一役，在多名學生獲准撤離下，局勢稍歇。不過，前立法會主席曾鈺成、與港大法律系講師張達明，在理大現場尋找「朱媛」一事，卻意外掀起一場小插曲。「朱媛」的身份引發諸多揣測，有關她是前國務院總理朱鎔基孫女的傳聞更甚囂塵上，曾鈺成予以否認。消息指，朱鎔基並無孫女，而是次的「朱媛」在香港出生，年逾30，事後已涉嫌「參與暴動」被捕。

●「朱媛係咪喺度？」

周日及周一（17至18日）理大「戰況」最為激烈，多名學生在校園內進退不得，多名社會賢達主動與警方斡旋，獲准在免拘捕下，撤走18歲以下學生。前日（18日）深夜11時許，曾鈺成及張達明等人甫入理大，見到守護孩子成員即查問：「朱媛係咪喺度？」雖然守護孩子行動發起人陳凱興，證實團隊內確有「朱媛」一人，惟他們稱未曾向曾鈺成求助，故這位被指名道姓的女生身份引起諸多揣測。

● 曾鈺成透過助手澄清傳聞非真

網民認為需要勞煩達官貴人「親征」接送的人，必定非富則貴，未幾即傳出該名「朱媛」，其實是前國務院總理朱鎔基孫女的傳聞。其後，曾鈺成透過助手澄清，「朱媛」並非朱鎔基的任何親人，亦非任何達官貴人的子女，但為保障當事人，不會透露更多資料。

●「朱媛」年逾30 已涉暴動被捕

消息稱，事件中的主角「朱媛」，籍貫廣東，在香港出生，年約30餘歲，而因為她年屆18歲以上，事後亦已涉嫌「參與暴動」被捕。有傳媒亦報導，育有一對子女的朱鎔基，並無孫女，其子朱雲來至今膝下無兒，故「孫女」已非事實；其曾在中銀香港工作的女兒朱燕來，的確育有一名女兒，但只算「外孫女」，姓氏不同，且畢業數載，目前身處北京。