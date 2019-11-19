【11.18理大】曾鈺成澄清粉紅衣女非朱媛　求助人為普通市民

立法會前主席曾鈺成昨晚聯同多名社會賢達到理大校園，呼籲留在理大校園的人離開。有傳聞指曾鈺成「入去救啲達官貴人嘅子女」，亦有傳曾鈺成是到理大救走國務院前總理朱鎔基的孫女。曾鈺成透過助手澄清，指昨天收到一名普通市民求助，指有家人在校園內，希望曾鈺成到校園協助，他強調求助人不是任何達官貴人的親屬，又指網傳粉紅衣的女子並非首名向曾鈺成求助的人，亦並非網民所指的朱媛。

曾鈺成、張達明等人進入理大與示威者對話。（梁鵬威攝）

昨晚11時，曾鈺成、港大法律學院首席講師張達明、監警會前成員鄭承隆等人進入理大校園對話，至少100名學生在他們保護下離開理大校園。

不過謠言指曾鈺成是到理大救走國務院前總理朱鎔基的孫女，又有傳曾鈺成「入去救啲達官貴人嘅子女」，與一名身穿粉紅上衣、戴上口罩的女子離開後，就無再返回理大校園。

曾鈺成透過助手澄清，指昨天收到一名普通市民求助，指有家人在校園內，希望曾鈺成到校園協助，他強調求助人不是任何達官貴人的親屬，又澄清網傳粉紅衣的女子並非首名向曾鈺成求助的人，亦並非網民所指的朱媛。

「朱媛」身份成謎？

外界非常關心朱媛的身份，曾鈺成透露，此朱姓女士只是的姓名讀者近「朱媛」而已，但名字肯定不是「朱媛」。

當時，該朱女士向他發訊息，他覆電話時，朱女士說身旁有一位輕度智障人士欲離開理大，希望曾鈺成能入理大帶她們離開。曾鈺成本已回覆，警方未必讓他進入校內，惟朱女士一再要求他想辦法入理大，帶她們離開，稱她只信任曾鈺成一人，最後曾鈺成連同港大法律學院首席講師張達明、監警會前成員鄭承隆等人進入理大校園對話，並陪同多名學生離開理大。

