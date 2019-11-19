【11.19．理大】曾鈺成夜救「朱媛」她是誰？陳傳道：團隊義工

香港理工大學連日成為戰場，大批示威者敵不過重重圍困，紛紛以不同方式撤離。前立法會主席曾鈺成與港大法律系講師張達明社會賢達，昨晚（18）11時許到達理大，將至少50名示威者接走，包括部分守護孩子成員。曾鈺成甫入理大見到守孩成員，即查詢女子朱媛位置，其後又指因接獲守護孩子求助而前來。守護孩子行動發起人陳凱興證實團隊內確有人名叫「朱媛」，但未知詳情，強調教會「唔信建制派、唔信警察」，與這兩群體理念大相徑庭，組織本身不會主動向他們求助。他指現場成員亦未能與曾鈺成達成共識，部分成員因個人因素登上曾安排的車輛離開，期後被送往警署。至於仍然留守理大的成員，面對資源缺乏問題。

曾鈺成甫入理大見到守孩成員，即查詢女子朱媛位置，其後又指因接獲守護孩子求助而前來。（資料圖片／梁鵬威攝）

前立法會主席曾鈺成、港大法律系講師張達明、監警會前委員鄭承隆等四人，經康莊道香港消防總部大廈進入理工大學校園，稱帶自願離開的示威者離開理大。曾鈺成自稱較早前接獲「守護孩子」求助，指有學生在理大內被困、受驚及很疲累，故前來斡旋。他甫入理大見到守孩成員，即查詢女子朱媛位置：「阿朱媛喺咪度咖？」守孩成員回應：「喺嗰度，係嗰個女仔呀嘛？」曾稱：「係呀。」然後守護孩子團隊作內部討論，曾鈺成在另一頭接受訪問。

守護孩子團隊在facebook表示，曾鈺成提出安排車輛予現場人士撤出，昨晚向曾作初步了解，並提出年青人「不被捕、自由離開」的要求，不相信警方「在所有人離開時，不作拘捕，甚至虐打。」守孩指曾鈺成表示不會讓步，雙方沒作出任何同意及協定。其後部分守孩成員因各種自身理由，包括身體狀況、家人擔憂、需要服用藥物等，接受理大校方安排離開，但現時仍有部分守孩留守理大。

守護孩子行動發起人陳凱興證實團隊內確有人名叫「朱媛」，但未知詳情，強調教會不信任建制派及警方，組織本身不會主動向他們求助。（資料圖片／陳永武攝）

守護孩子行動發起人陳凱興接受香港01訪問時表示，組織沒有向曾鈺成求助「唔係嚟救我哋」，強調教會「唔信建制派、唔信警察」，與這兩群體理念大相徑庭，組織本身不會主動向他們求助。他證實團隊內確有人名叫「朱媛」，但未知詳情，「可能好有心參加守護孩子呢？」又指每次行動都有嚴格規則，包括不准用手機，以防有人通風報信，相信行之有效，不負年青人。

他了解到，昨晚守護孩子成員討論時，突遇曾鈺成前來，並非專程溝通，而部分成員因個人因素登上理大副校長安排的車輛離開，其後有被送往警署的情況。至於仍然留守理大的成員，面對資源缺乏問題，陳傳道希望國際支援，同時關心留守成員靈性上需要。

「守護孩子」行動成員由銀髮族、媽媽等群體自發組成，每當出現衝突會擔任緩衝及情緒輔導等角色，身穿黃色反光衣。但警民衝突愈演愈烈，9月21日元朗721無差別打人事件二個月示威行動中，一名「守護孩子行動」成員被警員帶走，被防暴警包圍，其間有警作出疑似踢腳動作，該男子涉襲警被捕。新界北總區警司（行動）韋華高在記者會上稱，只見到警員踢黃色物件（Yellow Object），但該片段並不清晰，他們不知道這是甚麼物件。

曾鈺成透過助手回覆《蘋果》時澄清「朱媛」並非前國務院總理朱鎔基的任何親人，亦非任何達官貴人的子女，但為保障當事人不會透露更多資料。