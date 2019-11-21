【11.21．油尖旺】彌敦道路磚被掘現「沙漠化」　行人冒險出馬路

過去周一（18日）「和理非」營救理大被困人士，數以千萬計示威者走出街頭聲援，當晚旺角、油麻地一帶爆發激烈衝突，示威者將路磚掘出作路障。事發至今，彌敦道沿途金碧輝煌的金舖外盡是一片「沙漠」，地舖餐廳為免沙塵入店，自行鋪上紙皮，沒有地磚的內街行人路，不少途人冒險走出馬路。

彌敦道一帶很多行人路磚被掘起作路障，現時街道出現「沙漠化」奇景。（鄧栢良攝）

今日，記者再走訪油尖旺一帶，發現衝突後，彌敦道行人路及油尖旺部分內街仍然處於「沙漠化」， 因當日不少示威者將行人路磚掘走，令行人路破壞嚴重。不少途人行過時為避免直接踩入沙地，都會小心選擇有磚的地方行，或者直接走出馬路。記者現場觀察，拖篋、推手推車運貨、推輪椅、嬰兒車的人，受影響程度較大，他們為了避開凹凸不平的路，有些直接走出馬路，有些人則選擇直接將手推車抬起。

除了彌敦道，旺角部分內街亦損毀嚴重，近西洋菜南街的行人路有地磚被掘起，露出沙地，商場、金舖門口都自行鋪紙皮、地墊在門口位置，方便顧客出入。

有途人選擇直接將嬰兒車抬起。（鄧栢良攝）

金舖外行人路變成沙地，途人行經時額外小心。（鄧栢良攝）

當清潔工人掃街時，掃帚揚起一陣沙塵，路人立即掩鼻。一名74歲的清潔工表示，她主要負責掃旺角一帶的街道，近日公司要求員工提早返工，前往油尖旺一帶搬走磚頭，而她掃街時，掃到沒有地磚的道路時，為了避免揚起沙塵，會用手將沙地中的雜物清走。

當清潔工人掃街時，掃帚揚起一陣沙塵，路人立即掩鼻。（鄧栢良攝）

而近太子一帶、山東街部分路段可能因早前維修過，部分道路由水泥簡單鋪成，取代鋪磚，惟手工一般，鋪完水泥的路面仍然是凹凸不平。

鋪完水泥的路面凹凸不平。（鄧栢良攝）