【逃犯條例】解放軍浸大外清磚　港府：義務性質　非特區請求協助

中國人民解放軍駐香港部隊今日（16日）出動，在浸會大學外清除散佈在路面的磚頭等路障。特區政府晚上回應《香港01》查詢時指，九龍塘軍營外駐軍協助淸理路障活動，純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。 民主派則發表聯合聲明，質疑解放軍的舉動違反《基本法》第14條、《駐軍法》第9條、第11條及第14條，其中公民黨郭榮鏗已經向立法會主席申請要求在11月20日的立法會會議上提出急切質詢，要求特區政府向公眾及議員解釋整件事件。

11月16日下午4時多，浸大外解放軍從軍營步出，稱自發清理路障。防暴警在場戒備。（胡家欣攝）

本港政府新聞處晚上代中國人民解放軍駐香港部隊發放稿件，指部隊新聞發言人韓鈾中校表示，16日下午，有市民在駐軍九龍東軍營附近聯福道清理路障，期間駐軍部分官兵加入其中，配合清理軍營門口道路。稿件並無提及解放軍是主動抑或按特區政府要求出動。

駐港解放軍晚上在微博表示，下午不少香港市民來到駐港部隊九龍東軍營旁，主動清理被路障堵塞的聯福道。下午約4時20分，駐港部隊官兵加入清理工作，協助市民完成周邊道路疏通，恢復街道交通，「贏得現場市民陣陣掌聲」。

該微博帖文表示，下午5時許，完成清理的官兵全部返回營區。

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民主派聯合聲明指，特區政府必須立即向香港市民交代，是否已經根據《駐軍法》第14條，向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害，若是，特區政府等同繼續沉淪，逃避政治問題政治解決，進一步削弱一國兩制。

下午出席同志遊行的民陣召集人岑子杰則表示，事件令相信一國兩制的人亦感到亦詫異 ，促請特首解釋事件。他又批評解放軍在沒有特首要求下擅自踏出營地，執行並非其職權範圍的工作，是不懂自重。

2008年颱風山竹吹襲香港後，解放軍駐港部隊亦有到郊區清理雜物。政府發言人當時表示，該次活動是由中聯辦義工隊統籌的一項公益活動，並非特區政府請求協助。

資料顯示，駐港解放軍過往有穿着軍服參加植樹活動，亦有參與捐血活動。