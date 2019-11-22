【11.22．城大】宿舍停水停電今午勒令封閉　宿生不滿擬發起靜坐

反修例風波持續緊張，近日多間大學接連淪為「戰場」。其中九龍塘城市大學，上周亦遭催淚彈洗禮及破壞，其後校方封校，學生宿舍陸續停水、停電、停WIFI，並勒令今午（22日）12時前封鎖宿舍。有宿生不滿校方安排，圖於昨日發起集會無果，有少量留守的宿生，則計劃於今早靜坐抗議。城大學生會質疑校長郭位，連日來只顧及公關形象，毫不關心學生，促請校方交代事件。

● 校方每人提供1,000元資助

自上周二（12日）城大遭受「戰火」洗禮及一連串破壞後，校內滿目瘡痍。兩日後，校方宣布封校，大門及三座學術樓被膠帶圍封，學生及教職員必須出示身份證明，由保安員陪同下方可入內。周日（17日），校方指懷疑學生宿舍食水受污染，停止供水；過去兩日，供電及WIFI亦陸續暫停。據悉，校方早前表示，宿生可申請城大緊急撥款，由每晚100元改為總共1,000元資助，助宿生另覓新居。

● 設施管理處職員：我答唔到你呢啲問題

根據城市大學學生會編輯委員會報導，前日（20日）傍晚，城大設施管理處（FMO）一名男職員曾出面解畫，但他表示「（宿舍）停幾耐」及供水方面，均由維修部負責；又指學生宿舍，其實由宿生會（SRO）負責，有關住宿安排事宜，他接獲的指示，是要向SRO查詢。

該職員續稱，高職級同事「已經走晒」，只以電話溝通，其後更即場以電話聯絡有關方面，了解有否新指示。但他通話後，只著學生派代表留低資料，看有否高層與其聯絡。其後，他返回閘內，拒再對話，在場學生質疑有關資訊明明一直由FMO公布等問題，一概未能回答，只稱「我答唔到你呢啲問題。」

● 今午12時封宿舍 宿生計劃靜坐

消息稱，校方勒令今日中午12時封閉宿舍，有宿生不滿，昨日企圖發起集會，惟因宿舍大閘被封，集會未能如常舉行。有宿生無計可施，只好在保安員陪同下，收拾個人物品離開。至昨晚，據知仍有約6人留宿，其中一名男生表示，只有部分樓層有少量供水，烏燈黑火「冇涼沖」的情況下，不少宿生已經遷離。他指，現階段計劃召集更多人，於今早10時，在宿舍對開空地靜坐抗議。

● 學生會：校長郭位只顧公關形象

城大學生會昨日在facebook發表聲明，質疑校長郭位似乎只顧公關形象，卻毫不關心學生，對城大宿舍受催淚彈、橡膠子彈侵襲之事實充耳不聞，並要求校方解釋逼使已付費之宿生離開，有否法理依據、或安排臨時住宿，並希望校長交代連日來的行蹤，否則不排除有進一步行動。相關聲明全文如下：