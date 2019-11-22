【11.22．城大】宿舍停水停電今午勒令封閉　宿生不滿擬發起靜坐

反修例風波持續緊張，近日多間大學接連淪為「戰場」。其中九龍塘城市大學，上周亦遭催淚彈洗禮及破壞，其後校方封校，學生宿舍陸續停水、停電、停WIFI，並勒令今午（22日）12時前封鎖宿舍。有宿生不滿校方安排，圖於昨日發起集會無果，有少量留守的宿生，則計劃於今早靜坐抗議。城大學生會質疑校長郭位，連日來只顧及公關形象，毫不關心學生，促請校方交代事件。
● 校方每人提供1,000元資助
自上周二（12日）城大遭受「戰火」洗禮及一連串破壞後，校內滿目瘡痍。兩日後，校方宣布封校，大門及三座學術樓被膠帶圍封，學生及教職員必須出示身份證明，由保安員陪同下方可入內。周日（17日），校方指懷疑學生宿舍食水受污染，停止供水；過去兩日，供電及WIFI亦陸續暫停。據悉，校方早前表示，宿生可申請城大緊急撥款，由每晚100元改為總共1,000元資助，助宿生另覓新居。
● 設施管理處職員：我答唔到你呢啲問題
根據城市大學學生會編輯委員會報導，前日（20日）傍晚，城大設施管理處（FMO）一名男職員曾出面解畫，但他表示「（宿舍）停幾耐」及供水方面，均由維修部負責；又指學生宿舍，其實由宿生會（SRO）負責，有關住宿安排事宜，他接獲的指示，是要向SRO查詢。
該職員續稱，高職級同事「已經走晒」，只以電話溝通，其後更即場以電話聯絡有關方面，了解有否新指示。但他通話後，只著學生派代表留低資料，看有否高層與其聯絡。其後，他返回閘內，拒再對話，在場學生質疑有關資訊明明一直由FMO公布等問題，一概未能回答，只稱「我答唔到你呢啲問題。」
● 今午12時封宿舍 宿生計劃靜坐
消息稱，校方勒令今日中午12時封閉宿舍，有宿生不滿，昨日企圖發起集會，惟因宿舍大閘被封，集會未能如常舉行。有宿生無計可施，只好在保安員陪同下，收拾個人物品離開。至昨晚，據知仍有約6人留宿，其中一名男生表示，只有部分樓層有少量供水，烏燈黑火「冇涼沖」的情況下，不少宿生已經遷離。他指，現階段計劃召集更多人，於今早10時，在宿舍對開空地靜坐抗議。
● 學生會：校長郭位只顧公關形象
城大學生會昨日在facebook發表聲明，質疑校長郭位似乎只顧公關形象，卻毫不關心學生，對城大宿舍受催淚彈、橡膠子彈侵襲之事實充耳不聞，並要求校方解釋逼使已付費之宿生離開，有否法理依據、或安排臨時住宿，並希望校長交代連日來的行蹤，否則不排除有進一步行動。相關聲明全文如下：
【正式要求大學解釋近日宿舍關閉及公關安排】
城大學生宿舍近日無故被切斷電力丶水源及 WiFi。大學亦在無清晰理據下，三番四次要求宿生離開。更令人遺憾的是，校長郭位似乎只顧公關形象，而對城大宿舍受催淚彈、橡膠子彈侵襲之事實充耳不聞。就以上各點，本會已於今日正式致函大學，作以下提問。
一、宿舍封閉安排
本會得悉昨日大學負責部門完全未能釐清宿生會代表的憂慮之後，有以下跟進：
1. 大學校方 (i) 會否迫使及 (ii) 在法律上是否有權力迫使已付宿費學生的離開？若有，法理依據為何？並打算採取什麼手段迫使學生離開？
2. 大學會否就因應大學強烈呼籲而離開宿舍的學生提供相應補償？若有，詳情為何及如何釐定有關補償基準？若否，原因為何？
3. 有同學反映因家庭原因未能返家，而大學提出的一千元不足以支付租金。他們隨時因大學的「緊急撤離」而無家可歸。大學能否為他們安排臨時住宿？如是，安排如何？如否，原因為何？
4. 根據大學在過去數日的視察，宿舍大約需要多久時間維修？若未能估計，原因為何及何時能提供確實時間？
二、校長行蹤
除了以上關於學生宿舍的憂慮，學生亦十分關注校長的行蹤。在眾多學生質疑校長不見蹤影，毫不關心學生之時，欣悉大學在緊急事故應變小組通告（五十）中指：
「校長郭位教授連同大學管理層自上周六（11 月 16 日）開始，連續五天每天在校園及宿舍巡視及了解各單位的情況，並與不少同事、同學交談。」
為解答各位同學質疑，本會有以下提問：
1. 校長郭位教授連同大學管理層，在 11 月 12 日防暴警察向宿舍發射多枚催淚彈及橡膠子彈前後，以及一度進入宿舍範圍時，有沒有與學生交談並關心學生？
2. 為何在防暴警察施放催淚彈及橡膠子彈當日及其後數天，為何校長郭位教授連同大學管理層對此完全沒有回應？
3. 在大學宣佈停課丶封校及提供非緊急服務的教職員不用上班後，校長郭位教授連同大學管理層如何找到不少同事、同學與他們交談？
最後，本會從新聞中得悉，校長在今日下午三時曾到理大飯堂「希望尋找兩位城大學生」，但並不成功，只逗留20分鐘便離去，被指為失敗的「公關騷」。
本會請問校長和傳訊及公關處在沒有事先與留守同學溝通下，如何能痴心妄想在倘大的理大校園內找到城大同學呢？
面對以上備受質疑的安排，本會促請大學主動交代及善後。否則本會不排除有進一步行動。
香港城市大學學生會
2019 年 11 月 21 日