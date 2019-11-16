【11.16】城大：懷疑佔領宿舍黑衣人是否城大師生　要求盡快離開

城大本周四（14日）宣布封校，校內有保安把守，校外道路仍有磚塊和路障。今日（16日）有一班市民到城大校外道路清理路障，一度引起衝突，有黑衣人投擲汽油彈，無人受傷。防暴警到場，要求所有人離開，警方遺下磚塊後亦離開。 城大今日傍晚發表聲明，指很有理由懷疑現時佔據城大學生宿舍及附近一帶的蒙面黑衣人與城大之間的關係，及其是否城大師生，因此要求他們盡快離開、停止破壞，盡快讓路障得以清除和讓城大宿舍回復正運作，再次呼籲外力遠離校園。

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就今日（11月16日）下午在香港城市大學（城大）發生的事件，城大很有理由懷疑現時佔據城大學生宿舍及附近一帶的蒙面黑衣人與城大之間的關係，及其是否本校師生。 我們要求他們盡快離開、停止破壞、盡快讓路障得以清除和讓城大宿舍回復正運作。我們再次呼籲外力遠離校園。 城大聲明全文

黑衣人拒消防員清路障再擲汽油彈​

城大對開的一段九龍塘達之路及歌和老街，路上仍有磚頭等障礙物，今天下午近5時，有消防員到場，嘗試到場清理路障，但遭黑衣人拒絕。有黑衣人稱，擔心開路後警方會到宿舍拘捕學生。

其後在下午5時許，數十名市民到場嘗試清理路障，他們拆除馬路上的磚牆，組成人鏈把磚頭傳到路旁，又移開鐵欄，有人帶同小朋友一起參加。期間有黑衣人阻止，雙方爆發口角，有黑衣人向市民投擲汽油彈，市民就投石還擊，其後防暴警察到場制止。黑衣人退至學生宿舍天橋位置，警員向天橋舉防暴槍警告。

清理路障的市民就在警方防線後繼續清理，他們自稱是附近居民，自發清理路障。防暴警察其後要求他們離開，警方防線亦後退。

保安看管只限城大人進入學術樓

香港城市大學14日宣布封校，大門及三座學術樓均被膠帶圍封，校園保安明顯增強，每座學術樓外也有數名保安員駐守。

昨日有保安員告訴記者，只有該校學生及職員，出示有關身份證明才可進入三座學術樓，下午保安更只允許校方職員出入，連學生也須經書面登記。在校園內，記者看到遍地玻璃碎，扶手電梯、電腦熒幕、中銀櫃員機等不少設施被毀，有多名保安在科學及工程學系實驗室外駐守。下午城大「hi bye橋」下有十數名示威者氣氛平靜。另外浸會大學外的道路依然被路障封閉，但未有示威者駐守。