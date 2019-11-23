【11.23．理大】疑有示威者於渠內失聯　消防蛙人一度戒備

反修例風波持續緊張下，已經滿目瘡痍的理大校園內，有示威者曾潛渠成功逃脫，亦有人失敗被捕。周六（23日）凌晨，消防接報指有示威者於理大的地下渠道內失聯，派員進入校內協助，消防蛙人亦一度戒備，但沒有發現，最終獲悉涉事人等無恙，收隊離去。

凌晨約1時15分，據悉消防接獲市民報案，指收到理工大學示威者訊息，有人打算經由下水道內離開，惟其後與對方失去聯絡。約15分鐘報，數輛消防車駛抵理工大學，多名消防員及救護員，進入校內李嘉誠樓停車場，並發現一個渠蓋口旁，遺下背囊、衣物、工具及防護裝備等物品，更有一枝已經開瓶的紅酒。

消息稱，現場一度有蛙人在渠邊戒備，消防員並放儀器入渠內探測，並一度檢視平面圖，商討對策。及至約凌晨約2時半，據悉報案人成功與相關示威者取得聯繫，相信他們安全，消防收隊離去。現時，理大內仍有數十名示威者留守，據悉匿藏不同角落。

衝突激烈的「理大圍城戰」，最嚴重發生於周日（17日）晚至周一（18日）清晨，事後校內頹垣敗瓦，示威者與警方在校園內外，陷入膠著狀態。及至周一晚至周二凌晨，曾鈺成及張達明等社會賢達，與警方斡旋後撤走部分學生，局勢才稍歇。但有不願被捕或自首的示威者留守，有人潛渠成功逃脫，亦有人失敗被捕，熱血公民副主席鄭錦滿，亦為其中一名潛渠被捕的人士。