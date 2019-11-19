【理大逃走記】直撃示威者白天潛渠遁不遂　黑夜游繩墮地負傷逃

香港理工大學連日衝突持續，今日（18日）凌晨5時41分，消防接報指疑有人於理大水渠內失聯，最後證實為善意虛報。 理工大學日前被警員封鎖成為「圍城」，警方前晚呼籲校內人士經Y座離開，惟有記者及疑義務急救員離開時，遭搜身及拘捕。示威者昨晨多次嘗試突破防線逃出，惟被警方催淚彈及水炮車逼回校園內；早上及凌晨校內分別示威者一度欲經地下渠離開，最終亦同告失敗。而昨晚入夜時份，有部份示威者從行人天橋游繩而下，走上接應電單車逃亡，後來警方知悉事件，再放催淚彈制止。

示威者欲經地下渠離開 晚上遊繩離校

理工大學多處被警員圍堵，校內示威者無法離開。昨晨（18日）校內一個渠蓋被搬開，四周放有水馬及告示牌，告示板寫上「小心」字句，有示威者於旁邊商討經渠道離開，最後作罷；該批示威者表示早前有另一批人士，亦欲經過渠道離開，雖然未知渠道通向何處，但因為校內未有其他方法可以走，因此希望經此處逃離，但未知最後該批示威者是否實行。至今日凌晨，再有示威者嘗試由下水道離開，惟最後不成功。

至昨晚入夜，有部份示威者從行人天橋游繩而下，走上接應電單車逃亡；部份人失手墮地，負傷逃走，惟後來警方知悉事件，再放催淚彈制止，數人被捕。直至今日(19日)凌晨，約百名學生在多名政界、學者及中學校長陪同下，離開校園，部份人被捕、部份人則被記低資料，搜身後放行。現時只有小量示威者拒絕離開理大校園。

今日凌晨（19日）5時41分，消防接報指疑人於理大水渠內失聯，最後證實為善意虛報。

警昨晚呼籲離開 消息指離校者即被捕

警方前晚（17日）近9時半宣布，將會於理工大學作進一步行動，呼籲示威者由Y CORE（北面李兆基樓）離開，並聽從警方指示，惟有疑大批義務急救員離開時被拘捕，《香港獨立媒體網》記者昨晚曾嘗試於由Y座離開，及後即被警員要求搜身及關閉直播。至昨晚11時許，記協亦發出緊急呼籲，指與PPRB聯絡後，得知「所有從理大離開的人士均會被拘捕」，提醒記者必須帶備記者證。

理大一帶的衝突由昨晚延至今日凌晨，警方一度出動水炮車驅散。（余睿菁攝）

警方向校內施放催淚彈。（蔡正邦攝） 示威者嘗試數度突圍 失敗重返校內 昨早（18日）8時半，有示威者分別一度沿漆咸道南及科學館道離開，及後警方從各方施放多枚催淚彈，大部份示威者及後退回校園內。至接近12時，警方再於社交媒體上呼籲，所有人經暢運道南橋的馬路橋面離開，及後有百多名示威者經過暢運路校門走出，橋上的人則擲雜物掩護，惟警方隨即使用水炮車及催淚彈，示威者再沿漆咸道南方向離開，經鐵絲網重返理工大學。另外，及後再有兩人由理工大學，向康達徑走，至尖東救護站外即被拘捕。 至下午1時半，理大位置再有逾百黑衣人衝出，警方隨即再施放催淚彈，現場示威者再被退回校園內。有人雖成功越過路障逃走，惟有警員擎實彈槍指向示威者，最終制服多人。 入夜後，部分示威者嘗試在連接主校園及Z座的行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路。有示威者同時間使用兩至三條繩索，游繩至離6至8公尺高的漆咸道北天橋行車路路面，約有10輛電單車接應，部份人乘電單車逃走，惟惟有人疑失手墮地，負傷逃跑。1分鐘後，防暴警趕至現場放催淚彈制止，亦有警員在附近山坡截查多人。