【悼念周梓樂】被指出殯遇阻滯　寶福山澄清從沒拒家屬正商討安排

科大生周梓樂本月的於將軍澳尚德停車場墮樓身亡，日前傳出有殯儀館拒絕為周同學出殯。周六早上，香港01記者聯絡到被指涉事的寶福山負責人，對方澄清有關對該公司的指控屬「誤傳」。他強調，寶福山所有職員，截至昨日仍未與周的家屬接觸。「總之成間公司，屋企人我哋係冇接觸過，因為我係第一手同佢接觸！」他補充，周的家人先透過「其他」代理接觸寶福山，之後其家人再約了時間商談，寶福山方面已預留兩個堂給對方，待家人決定。 「我就奇怪，留咗地方又講咗係基督教，點解黃昏突然爆單咁嘅新聞，我都好奇怪！」李生解釋，周太是透過電話聯絡寶福山職員，早已約定今日到場商討出殯事宜，他強調公司打開門口做生意，不會拒絕任何客人，「我相信呢個情形，我哋寶福一定幫佢，如果全行唔做，我哋一定做！」

周梓樂本月4日於尚德停車場墮下，其墮樓原因一直未解。領展曾公開多段停車場內的CCTV片段。周梓樂送院後，情況一直不樂觀，留醫的第5日不治，家屬將周同學器官捐贈，遺愛人間。（資料圖片）

寶福山職員李先生：有關的指控是「誤傳」

周六（30日）早上，香港01記者聯絡到負責周同學出殯的寶福山職員李先生，他表示對於有傳言指公司「拒絕為周同學出殯」感到驚訝。他強調有關的指控是「誤傳」，「總之成間公司，屋企人我哋係冇接觸過，因為我係第一手同佢接觸，我哋所有員工冇接觸過屋企人！總之就係誤傳我哋主管拒絕佢！」

已聯絡周梓樂家屬 已約對方今午商討殯儀服務

「我就奇怪，留咗地方又講咗係基督教，點解黃昏突然爆單咁嘅新聞，我都好奇怪！」事發後，李先生指立即聯絡到周梓樂的家屬，更稱昨晚已經與對方傾電話至11時，「總之由我接手，今日下晝就上嚟傾殯儀，我約好哂佢哋！」李先生指，周的家尋之前經代理找殯儀服務，後來才找上寶福山職員。

出殯以基督教儀式進行 已為對方預留禮堂

「因為佢話有一千人嚟，要地下兩個禮堂，我依家幫佢留咗架喇，我𠵱家呢一分鐘有嘅，但係佢啱唔啱日子我哋就唔知喇！但係暫定係某個禮拜五六日。」李先生指，本身約了周的家屬到殯儀館，商討有關出殯事宜，包括以基督教儀式進行等情況，「但點解會誤傳到，話成行都唔做佢生意呢？就好奇怪喇！」

周六早上香港01記者聯絡到，負責周同學出殯的寶福山職員李先生，他指有關指控屬「誤傳」，李強調寶福山所有職員，截至昨日仍未與周的家屬接觸。（黃偉民攝）