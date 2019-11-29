【悼念周梓樂】各界相助周梓樂出殯　食店渣哥：家人指已妥善處理

科大生周梓樂本月4日被發現於將軍澳尚德停車場高處墮下昏迷，留醫至本月8日不治，市民連日發起悼念活動。有報道指有殯儀館於周家人訂好禮堂安排出殯後，突然拒絕為周同學出殯。有殯儀公司、遺體防腐師及食店等看到報道後，紛紛表示希望可向周梓樂家人提供協助，包括希望為周同學辦理身後事及負責殯儀等費用。

周梓樂留醫至本月8日不治，連日有市民到尚德停車場悼念。（資料圖片）

殯儀公司：乜都做！

從事殯儀業多年的殯儀公司「永義殯儀」負責人嚴小姐氣憤稱，「接咗單嘢無啦啦同媽媽講唔做」，嚴小姐表示，雖然不知該殯儀館為何拒絕周媽媽，但恰巧自己從事殯儀，加上自己又是基督徒，非常樂意為周媽媽辦理周同學身後事，強調「我乜都做！」她又稱，一直以來有留意周同學事件，對於至今仍未查明周同學墮樓原因感到很難過。

2019年香港十大傑出青年之一、遺體防腐師及修復師伍桂麟亦於Facebook表示，可以由他出面找殯儀館，及負責殯儀及遺體修復所有費用。

「渣哥」：家人指已妥善處理

食店「渣哥 一九九六」亦於Facebook表示，已經聯絡紅磡萬國殯儀館，對方指可以安排周同學出殯事宜，「渣哥」又表示一切費用由他們負責，希望周媽媽可與他們聯絡。前殮房助理「明泰弟弟」亦於Facebook專頁上表示，可以聯絡樂意提供教堂作出殯事宜的教會。

「渣哥」其後再於Facebook表示，已聯絡周爸爸，其朋友回覆指，希望拜託他跟大家說事情已妥善處理，非常感激及心領大家的關心，又指周家亦希望事情不要鬧大。

伍桂麟晚上回覆01記者表示，已有朋友聯絡到周梓樂家屬，他表示大家可以放心，周梓樂能安心出殯，「唔會搵唔到人做」，指於網上見到有人聲稱要包圍涉事殯儀館，希望大家不要前往，因會影響其他先人及正於殯儀館辦喪事的死者家屬。伍桂麟又指當時見到報道後亦有感到憤怒，但指「此處不留人，自有留人處」，香港有很多熱心人士，又指他於網上發帖後，短時間內已有數以千計的人士聯絡他希望相助，他指現時正陸續交代希望大家放心。