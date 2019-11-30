科大生周梓樂本月4日被發現於將軍澳尚德停車場高處墮下昏迷，留醫至本月8日不治。早前有報道指有殯儀館拒絕為周同學出殯，被指涉事的寶福山，營業主任今早澄清有關對該公司的指控屬「誤傳」，稱公司之前未有接觸過周同學家人，又表示會相約其家人商談。今午周梓樂父母到寶福山，其間視察禮堂及上辦公室了解事宜。 寶福紀念館下午6時於Facebook表示，周同學家人已正式委託寶福紀念館辦理周同學喪禮。營業主任表示，周梓樂將於下月12日設靈。

今午周梓樂父母及一名親友到寶福紀念館，一行人視察地下兩個禮堂，再到樓上辦公室了解出殯事宜。（黃偉民攝）

寶福紀念館下午6時於Facebook表示，周同學家人已正式委託寶福紀念館辦理周同學喪禮。（Facebook圖片）

有報道指有殯儀館拒絕為周同學出殯，有殯儀公司、遺體防腐師及食店等看到報道後，紛紛表示希望可向周梓樂家人提供協助，包括希望為周同學辦理身後事及負責殯儀等費用。至今早（30日）香港01記者聯絡到被指涉事的寶福山負責人，營業主任李先生澄清事件屬誤傳，澄清公司沒有拒絕客人，表示之後其家人再約了時間商談，寶福山方面已預留兩個堂給對方，待家人決定。至下午周梓樂父母及一名親友到寶福紀念館，一行人視察地下兩個禮堂，再到樓上辦公室了解出殯事宜。

營業主任：周家人表示未有被其他人拒絕

寶福紀念館下午6時於Facebook表示，周同學家人已正式委託寶福紀念館辦理周同學喪禮。香港01再向李先生查詢，李表示公司於昨日下午收到周同學家人聯絡，並由他負責與周家人接觸，並於昨日相約今日前來寶福紀念館商討細節，而於今日接觸過程中，周家人表示未有受到其他人拒絕，因此李表示對傳言感到「奇怪」，但李指未有向周家人詢問之前是否有找過其他殯儀館及中介人，以及當中有否出現阻滯。其後周家人表示因收到其他人士表示希望協調，會先回去考慮，至下午決定委託公司，將於下月12日設靈。李指公司感激周家人給予機會協助他們。