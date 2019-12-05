【和你lunch】中環逾百人寒風中聚集　開手機燈唱反修例歌

反修例風波持續，過去一個月網民多次在午飯時間，於各區舉行「和你Lunch」及「和你Stick」活動，以表達訴求，繼昨日長沙灣及葵涌「和你Lunch」活動後，今日再有網民發起中環連儂橋「和你Lunch」活動。 中午時分，有警車於中環附近戒備，及後陸續有人於橋上聚集，高叫口號，其後眾人開手機燈高唱反修例歌。至下午近二時，現場人士陸續散去，有人於橋面張貼海報。

中環連儂橋「和你Lunch」 逾百人開手機燈唱反修例歌

過去一個月中環多次發起「和你Lunch」活動，上班族於午時聚集，並於中環各處高呼口號、手持文宣等等。有網民今日（5日）再發中環連儂橋「和你Lunch」，於午飯時間到上址參與活動。

至中午12時43分，有警車於中環附近戒備，一時許，十數名戴口罩人士於橋上聚集，部份人手持文宣、公仔等，並高呼口號，不斷陸續有人加入，現場不時有寒風吹過；及後有人度舉起手機燈，現場人士高呼「唱歌啦！」眾人開始高唱反修例歌。至下午一時半，現場已有逾百人聚集，一字排開於橋兩側，繼續高呼口號。至下午近二時，現場人士開始陸續散去，部份人則於橋上的梁柱、地面張貼海報。

+ 7 + 6 + 5

多區多日「和你Lunch」

昨日網民於葵涌及長沙灣發起「和你Lunch」，示威者手持公仔和生命麵包遊行，有人與警員對罵，而葵涌及後有警員向在場人士表示活動屬「非法集結」，一群其後散去，雙方並未起衝突。