【和你lunch】多區上班族午飯時遊行　長沙灣半百防暴警沿途戒備

反修例風波持續五個月，示威活動未見止息，反變得零散、持久。過去一個月網民於各區多次發起「和你Lunch」活動，不少上班一族趁午飯時間示威，參與人數眾多，有時演變成堵路。今日（4日）再有人發起於葵涌及長沙灣等地區分別舉行「和你Lunch」及「和你Stick」活動，分別在於大連排道遊樂場附近及長順長荔十字路口集合。示威者手持公仔和生命麵包遊行，有人與警員對罵，幸雙方未有發生衝突。

葵涌「和你Lunch」：大連排道遊樂場一帶情況

今日中午12時55分，逾百遊行人士於葵涌九龍貿易中心外開始有人聚集，參加「和你lunch」活動，他們向大連排道方向遊行，沿途高叫口號、手持文宣等，有人帶同生命麵包前往，眾人沿商場兜圈後，返回九龍貿易中門外，再次高叫口號。

於中午12時半，活動未開始前，已有兩部警車在九龍貿易中門外巡視，見有十多人聚集時，又有警員向他們稱，現時十多人在場沒有問題，若過了法定人數，即30人，會即時警告。而眾人遊行期間，亦有防暴戒備。至中午1時35分，警察在九龍貿易中心外開咪稱，示威者正參與非法集結，遊行人士其後和平散去。

九龍貿易中心外有警車巡視。（陳蕾蕾攝）

+ 3 + 2

長沙灣「和你Stick」：長順長荔十字路口一帶情況

至於長沙灣「和你Stick」活動開始前，即中午12時半左右，活動聚集地點長荔街與長順街十字路口已有數十名防暴警察在場戒備，當時未見有遊行人士聚集。

逾百人長沙灣午間遊行 防暴警沿途戒備

至中午1時15分左右，逾百名示威者沿長沙灣廣場外遊行，高叫口號及手持文宣、生命麵包等，眾人轉入長荔街，沿長沙灣廣場兜圈遊行，沿途有防暴警戒備，隊伍更在警員旁擦身而過。逾百示威者其後穿過長沙灣道，進入大南西街繼續遊行，並高呼口號，亦有遊行人士沿途用口琴吹《願榮光歸香港》，其他遊行人士加入一起唱歌。

示威者過馬路時，防暴警多次開咪要求「行快啲」，及返回行人路。至下午2時許，警方開咪向遊行人士稱，他們正在進行非法集結，參與人士有機會會被檢控，在場示威者沒有理會，繼續高呼口號，而一名站在路口戒備的防暴警，則高聲叫示威者「行啦，係唔係食飯呀，咁多嘢講」，雙方一度隔空對罵。最後，遊行人士和平散去。