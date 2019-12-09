【警方記者會】反修例風波半年　三圖睇清拘捕、彈藥及投訴數字

反修例運動踏入第六個月，警方公布過去半年行動數字，至今合共拘捕6,022人，年齡介乎11至84歲，有近四成，約2,393為學生；行動中警方共發射近3萬發彈藥，當中有1.6萬發催淚煙、約1萬發橡膠彈、約2,000發布袋彈、約1,850發海綿彈，另有19發實彈；投訴警察課亦接獲逾1,300宗投訴個案。對於有不願具名的監警會成員形容，發射催淚彈的數目是「瘋了」，猶如達「軍事等級」，警方稱尊重不同人士表達不同意見，不評論行動是否已達軍事等級。

警察公共關係科高級警司江永祥今日在警方例行記者會上表示，在過去周末，警方拘捕42人，包括37男5女，介乎14至63歲，涉暴動、藏有攻擊性武器、無牌持有槍戒、串謀傷人等，行動中並無使用彈藥，亦無警員受傷。

被捕人四成學生 最細11歲

自6月9日至今，警方合共拘捕6,022人，包4,474男1,548女，介乎11至84歲，主要涉非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器，當中有2,393學生，佔總數近四成。至於彈藥使用數量，警方發射催淚彈近1.6萬發、橡膠彈約1萬發、布袋彈約2,000發、海綿彈約1,850發；另外，警方共發射19發實彈，當中10月1日有6發，11月11及17日分別有3及4發。警員受傷方面，至今有493名警員受傷，包括452男41女。

接獲逾1.300宗投訴

江永祥又表示，截至上周五，共接逾1,300宗投訴警察個案，投訴警察課已成立特別調查隊跟進個案，並根據監警會要求，將相關進度和結果交監察會審核，警方明白公眾關注，但在處理投訴存有困難，例如過去有一些嚴重指控，當時人或投訴人透過不同渠道講出親身經歷，但當希望按機制跟進落口供時，對方卻拒絕，令投訴調查面對很大困難，而且落口供及挺身而出，能對當時人或警員還公道，是一個重要元素。

監警會成員形容催淚彈數量「瘋了」

對於有報道引述不願具名的監警會成員形容，警方發射催淚彈數量是「瘋了」，行動亦達軍事等級。行動部高級警司汪威遜表示，警方絕對尊重不同人士發表意見及其感受，但當有人違法，警方就無可選擇要維持社會秩序，並已採取所需最低武力，而催淚煙是其中一個選擇。

拒評是否達軍事等級

汪又指出，不評論行動是否已達軍事等級，但本地及國際上都有不同機構、民間組織公布一些調查或看法，目的是想令人信任，然而，現今太多抹黑和假消息令人對警隊誤解，提醒市民應理解給予消息人士的專業程度，判定消息孰真孰假。

醫管局：2,633人求診

醫管局表示，由6月9日起，截至12月9日，醫院管理局根據病人所提供資料，急症室記錄因參與公眾活動受傷而求診的人數為2,633人。

警方例行記者會持續更新：

【16﹕55】新華社記者問及警務處處長鄧炳強指未來會採取剛柔並濟處理方法，警方在未來如何執行，郭解釋，在「剛」方面，針對嚴重暴力案件，例如縱濫用行私刑，會使用最大的警方予以制止及拘捕，在過去一段日子亦使用此方式即時停止暴力行為；「柔」方面，和平的示威活動，警方會盡能力協助主辦單位確保市民能和平表達示威及意見的權利。警方會秉持「剛柔並濟」，因時制宜處理不同的案件、不同的性質的行為，採人性化及彈性的安排。

新華社記者又問近日針對警方的暴力及嫁禍行為越來越致命，10月13日首次發現土製炸彈、周日首次檢獲槍支，「屠龍小隊」與「V小隊」亦逍遙法外，警方有何措施。郭再次呼籲市民向暴力說不，與「暴徒」割席，警方會繼續做情報蒐集工作，即時預防或制止破壞安寜的事件發生，希望市民有情況會通知警方。

【16﹕50】就警方檢獲真槍案件，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，槍械是真的、子彈是真的、避彈衣是真的，檢獲的伸縮警棍及胡椒噴霧外觀與警方類似；部分人被捕人暫控串謀傷人罪，「有咁多真實嘢，係咪令大家相信，有嘢事本來要發生，係香港好好彩終於無發生。」至於槍彈來源是重要調查方向，現正調查如何進入，有否其他槍械。

江永祥表示，過去半年，警員、市民及社會都有很大壓力，警員除面對言語挑釁，還有起底，居所被掟汽油彈等，一般示威者未面對過，承認警隊要專業處理及控制情緒，因此在情緒管理及心理輔導上，已做了很多工作，如心理服務課到不同警署了解警員工作壓力，給予建意及心理輔導，警方亦了解公眾關注，已經既有管理機制，由上而下交督導人員，提醒前線應持守的專業態度，承認總有改善空間。

截至上周五，共接獲逾1,300宗投訴警察個案，投訴警察課已成立特別調查隊跟進個案，並根據監警會要求，將相關進度和結果交監察會審核，警方明白公眾關注，但在處理投訴存有困難，例如過去有一些嚴重指控，當時人或投訴人用不同渠道講出親身經歷，但當希望按機制跟進落口供時，對方卻拒絕，令投訴調查面對很大困難，因落口供及挺身而出，對還他們或警員公道，是一個重要元素。

郭嘉銓表示，警員受過專業訓練，要有專業克制表現，亦有監管制度，但不代表市民所用的言語侮辱是正確，社會撕裂不只是警方責任，有心抹黑或挑釁警員的市民及示威者有責任，「希望大家公平啲，喺批評我哋同時，都希望批評埋暴徒為何要挑釁我哋呢？」

【16﹕44】記者問及昨日遊行前，在下午2時18分，謝菲道及波斯富街舉藍旗，指在場人士非法集結的原因，2分鐘後又舉黑旗，是否要製造恐慌。警方指沒有詳細資料，郭指昨日警方的行動是為了協助主辦單位令遊行和平有序進行，至於為何前線人員會使用旗號，他沒有資料在手。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，檢獲真槍案件中，6人仍被扣查中，如果過予48小時仍需要時間，會保釋外出。

機場有休班警持警棍。全世界的執法單位都會重視航空保安及安全，故一般旅客出入境時會接受保安審查，而休班警員在出境時接受安檢，被發現其背包有一支警棍，亦是警方發放的警棍。根據航空保安條例，如果持有違禁物品的人士有合理辯解的話，不會干犯相關條例，而機場警員亦到現場了解事件，雖然警員沒有違例，但他是疏忽大意，不應將警棍帶上飛機。警員即場將警棍收起，交予休班警的直屬上級處理及作出訓示。鑑於市民對於警員攜帶伸縮警棍的關注，警方會發出指引提醒警員妥善保管個人裝備，避免再有同類事件發生。

【16﹕40】被問及高院縱火案身份為何，是否喬裝警所為，李桂華回應時表示，所以醜陋的事都推卸給警方，事件不是警方、喬裝警所為，目前無其他資料，警方會仔細調查。

被問到周日早檢獲武器行動，11名被拘人士是否涉及近日其他案件，李桂華表示，已控告其中5人，因為已是法庭案件，不能就涉及其他案件作補充。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華。(陳浩然攝)

【16﹕30】有傳媒關注警方至今仍不時挑釁示威者及市民，江永祥表示，現時警方及示威者之間都有互相挑釁，認同警員在言語及禮貌上有改善空間，但前線警員清楚聽到示威者用言語挑釁，包括粗口，問候屋企人，其致極之難聽說話，重申人與人之間要互相尊重，「相嗌唔好口，責任在於雙方」，形容最近情況較好，「多咗啲心心手勢，好過其他侮辱性手勢啦」，警方已提醒前線同事要互相尊重，但不能只單方面指出警方言語不當，因遊行間期都有示威者講粗口。

民陣召集人岑子杰昨稱遭警員侮辱「死基佬」，江稱涉歧視成份言語絕不合適，但暫未找到直播片段聽到相關說話，未能作出評論，但承認相關說話不理想，不應歧視任何人的意見及選擇，任何歧視言語非社會可接受。

就外界的「警暴」批評，郭嘉銓表示，半年來社會發生不少事情，包括暴力示威者，當警方遇到暴力就需要執法，會有使用武力情況，明白市民有意見，警方對基於事實的理性批評會接受，但鑑於過去有不少假消息、假新聞及惡意抹黑，令市民誤解警務工作，警方會繼續透過社交媒體改善，增加透明度，當完成止暴制亂後，會重建與市民聯繫，加強社會信心。

有報道引述不具名的監警會成員形容，警方發射催淚彈數量是「瘋了」，行動亦達軍事等級。行動部高級警司汪威遜表示，就不同人發表意見，絕對尊重其感受及表達自由，但因有人違法，警方無可選擇，要維持社會秩序，已採取所需最低武力，催淚煙是其中一個選擇。汪又指出，不評論行動是否已達軍事等級，但上不同機構、民間組織都會公布一些調查或看法，目的是想令人信任，但現今太多抹黑和假消息令人對警隊誤解，提醒市民應理解給予消息人士的專業程度，判定消息孰真孰假。

郭嘉銓補充，正如警方稱昨拘捕暴力團夥，網上有消息稱中空彈非實彈，但事實上中空彈就是實彈。

【16﹕25】江永祥表示，行動至今六個月共6022人被捕，當中956人被檢控，767男189女，大部分案件仍然在調查中，如有充足證據，不排除會作出檢控。根據警方紀錄，18歲以下被捕人士，共有946人被捕，而檢控方面沒有數字提供。

過去六個月，投訴警察諄接獲大量投訴，正在處理中，會根據監警會條例，將相關投訴進度及結果交予監警會審核。至於有無警員受查，只要在過去六個月示威、行動的人士提出投訴，警方會根據現行機制處理。

至於使用警棍上，警員使用武力，不論當值、休班，都受到警察通例武力使用指引的監管，不會因為他是休班而不受監管。而汪威遜補充，休班警獲發伸縮警棍及胡梂噴霧，當他們休班時如果要執行警察職務時會使用，警方一直有進行檢討，不論警員工作時遇到的困難，或措施是否可以有效推行或做得更好，他指警方初步所見，措施有效。早兩日有休班警員在地鐵站使用伸縮警棍在現場執行職務，會繼續使用措施，及密切留意如何令措施更好。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。(陳浩然攝)

【16﹕23】郭嘉銓總結指，有教師及學生涉嫌參與違法活動，感到非常震驚及擔憂，盼教育界從業員切勿鼓吹、縱容或引導學生參與違法行為，家長亦應留意子女的活動。

警昨在港境內檢獲真槍，警方非常緊張及關注，萬一被不法分子用作傷害他人，隨時帶來人命傷亡，後果嚴重，警方絕不姑息。

郭又表示，警方樂見昨日遊行能和平進行，接近半年，香港失去風平浪靜日子，原來安穩平靜日子並非必然，「無煙」周末來之不易，和平背後有賴不同持分者努力，除警方部署外，亦有賴主辦配合和市民守法，盼社會各界與暴力割席。除非逼不得已，警方不會使用武力介入和平遊行，希望社會可以重回正軌，回復秩序。

【16﹕10】警察公共關係科高級警司江永祥表示，主辦單位批評警方在遊行尾段封鎖多條街道，阻止遊行人士離開，影響附近交通，警方澄清在遊行期間有示威者偏離警方與主辦單位共識的路線，甚至以雜物堵路，阻礙緊急服務的車輛出入通道，警方有必要採取相應行動，築起防線阻止示威者堵路及確保緊急車輛行駛到目的地。江指，平衡遊行人士集會、示威自由，同時顧及公眾人士使用其他道路的權利。他又指，很多時在人群管理活動中，警方呼籲市民遵照警方指示離開，過程中所有參與人士可遵指定路線離開。

另外，警方在遊行前在不同地區設路障截車輛，目的被質疑，江指根據近月的治安情治所作的相應安排，包括昨日檢一支真槍，情況令人擔憂，警方有責任加強巡察，防制不法之徒藉公眾活動，趁機搞事，做出危害公眾安全及秩的行為，行為是為保護市民生命財產，並無其他目的。如無此類預防性活動，有人使用了汽油彈或刺制車胎的工具，後果不堪設想。

亦有人質疑有警員在遊行一帶持衝鋒槍械及其他槍械，想嚇退及對付示威者，澄清是因為近日治安情況，萬一有人惡意搞事，警方可迅速應變，及有應當的裝備可以使用。雖然昨日的活動整體在和平有序情況下完成，但警方遺憾看到縱火、汽油彈、破壞商舖的行為，所以警方在裝備上的戒備是無可厚非，警方重申，由始至終只是想保障公共安全。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，今日凌晨一時，一名男子在旺角西洋菜街及山東街交界，懷疑與示威者爭執，過程中遭人以電筒等硬物襲擊，傷者昏迷送院。警方到場拘捕兩名懷疑涉案男子，涉嫌傷人，警方嚴厲讉責因意見不合而襲擊的行為，警方會嚴肅跟進案件，盡力將「暴徒」繩之於法。

江永祥指，在過去周末，警方拘42人，包括37男5女，14-63歲，涉暴動、藏有攻擊性武器、無牌持有槍戒、串謀傷人等，警方自6月9日至今拘6022人，包4474男1548女，11-84歲，主要涉非法集結、參與暴動、藏有攻擊性武器，2393學生，佔總數近4成，情況令人擔憂。周末無使用彈藥，而6月至今使用的催淚彈近1.6萬發、橡膠彈約1萬發、布袋彈約2千發、海綿彈約1850發。周末亦無警員受傷，而6月9日至今，493名警員受傷，包括452男41女。

江永祥又指，有報道指一名休班警員離境時帶備棍遭截停，警方確認事件，江指該名休班警員早前獲發警棍，在休班如遇違法及暴力事件時，用作執行職務，他將警棍放在背囊，他放假時一時疏忽，「唔記得喺背囊拎返出嚟」，所以昨日上午在機場離境時被截停，警方已作訓示，他現在已知道離境時不能夠攜帶警棍在身。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(陳浩然攝)

【16﹕00】有網民今日發起「黎明行動」，警察公共關係科總警司郭嘉銓指警方今早在24個港鐵站、25個位置駐守及巡邏，涵蓋全港主要幹道及隧道，警方一直積極進行情報搜集，今早4時30分已派員到不同交通樞紐，策略性派遣人手，確保交通暢順。

郭稱今早屯門西鐵，粉嶺及沙田東鐵站，都有人向路軌投雜物，包括長鐵通、垃圾桶及單車，絕對會影響出行安全。警方今早亦在上水天坪邨，截查12名可疑人士，涉嫌管有鐵釘、電鑽、白電油，自製尖銳路障意圖刺穿車胎而被捕，當中6人為學生，1人報稱教師，令人擔憂。

就昨日遊行，郭稱整體和平有序完成，但亦有暴徒趁機破壞，如進入灣仔區商舖或銀行破壞，一間銀行櫃枱玻璃被打碎，櫃員機被破壞，更有人向高院及終院投汽油彈，嚴重衝擊法治及挑戰社會底線，「口口聲聲話捍衞法治，但偏偏向法院縱火，難道這就是口中正義？口中的公義？如果只有順我者昌，逆我者亡心態，係咪就係法治已死，民主已死？」

郭又指，警方昨根據線報在全港多區拘11人，包括7男4女，檢獲一支組裝槍、過百發子彈、利器及避彈衣等，相信被捕人與較早前多間警署被汽油彈襲擊有關。郭續指，案中檢獲中空彈，如用組裝槍發射十分危險，如狂徒沒被警方拘捕，而混入遊行當中，可在任何時、地襲擊，受傷的可以是任何一名警員或市民，而暴徒刻意選擇與警方裝備類似的中空彈，不排除有心冒充警員，有意圖插贓嫁禍，無所不用其極手段非常無恥。

(陳浩然攝)

今早（9日）有網民再次發起「黎明行動」，警方清晨於各區嚴陣以待，部份地鐵出現雜物墮入路軌，一度受阻，各處亦有「護鐵小組」與阻鐵人士有所爭執，而警方亦在各區進行拘捕行動。

昨日(8日)民陣發起國際人權日遊行，在遊行開始前夕，早上警方指於灣仔及天后等地，破獲一個「激進團伙」，共搜過真槍實彈。至下午，遊行主要以和平形式進行，未有釀成衝突，防暴警察則在附近進行戒備，其間少部份人進行堵路，高院終院亦遭縱火，律政司及後曾回應指「絕不容忍破壞司法機構行為」；大會其後指有80萬人參與遊行，警方指最高峰是有18.3萬人。

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動部高級警司汪威遜會見記者。