【華仁炸彈】閉路電視未能拍涉事地基　助理校監籲勿連繫社會事件

警方昨（9日）指接獲一名清潔工報案指，指華仁書院發現懷疑爆炸品，爆炸品處理課隨後到場將土製炸彈移離。繼校方發出新聞稿回應事件後，華仁書院助理校監蘇英麟指，涉事位置位於地基下方，相信閉路電視未能拍下事件，又表示涉事地方公眾可以接觸到，未有證據顯示為師生所為，又指「唔好即刻連繫到任何社會事件先。」
華仁書院前校長蘇英麟指，相信閉路電視未能拍下事件。（鄧詠中攝）
助理校監：涉事位置屬公眾地方
華仁書院助理校監、前校長蘇英麟，今早會見傳媒時表示，涉事位置為私人地方，但公眾可以接觸到，斜路走上去可達到行人天橋，又表示「間中有人行上去過馬路。」他續指示，事件發生後，校方亦會檢討事情間，又重申「我地完全睇唔到有任何證據，同我地學生或者係教職員有關。」
相信閉路電視未能拍下 籲勿連繫社會事件
另外，蘇英麟提到涉事位置位於地基下方，相信閉路電視未能拍下事件。他續指，昨晚警方到場後已封路及作出深入調查，午夜前已解封，相信學校已安全，今日亦照常上課。他表示，事件發生後感到驚訝，亦十分擔心，「炸彈係一啲可大可少既野」指校方相當重視事件，將會重新查看事件的過程，又表示現時安全為首要，同時表示「唔好即刻連繫到任何社會事件先。」
學生指未曾見過可疑人出現
中二劉同學表示，以往未有見過可疑人出現，就事件家人亦會擔心自己受傷；現時為考試其間，自己亦擔心若不幸經過炸開會受影響，同時表示「唔知係邊個放」、「唔好炸傷學生就得」。中二符同學認為，在校內發現爆炸品感到奇怪，惟以往亦未有見過可疑人出現，家長則提醒他要小心。
華仁書院發生爆炸物 校方發新聞稿回應
華仁書院昨日一名清潔工可疑物品後報案，警方到場後將兩相關土製炸彈移除，又表示炸彈合共有10公斤HMTD炸藥及硝酸鋁，亦包含大量釘。華仁書院今早（10日）發新聞稿表示，警方根據情報到校查看，校方事前並不知情；又表示肇事位置位於學校大閘外，沒有證據顯示事件與學生或教職員有關。