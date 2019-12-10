【華仁炸彈】閉路電視未能拍涉事地基　助理校監籲勿連繫社會事件

警方昨（9日）指接獲一名清潔工報案指，指華仁書院發現懷疑爆炸品，爆炸品處理課隨後到場將土製炸彈移離。繼校方發出新聞稿回應事件後，華仁書院助理校監蘇英麟指，涉事位置位於地基下方，相信閉路電視未能拍下事件，又表示涉事地方公眾可以接觸到，未有證據顯示為師生所為，又指「唔好即刻連繫到任何社會事件先。」

華仁書院前校長蘇英麟指，相信閉路電視未能拍下事件。（鄧詠中攝）

助理校監：涉事位置屬公眾地方

華仁書院助理校監、前校長蘇英麟，今早會見傳媒時表示，涉事位置為私人地方，但公眾可以接觸到，斜路走上去可達到行人天橋，又表示「間中有人行上去過馬路。」他續指示，事件發生後，校方亦會檢討事情間，又重申「我地完全睇唔到有任何證據，同我地學生或者係教職員有關。」

相信閉路電視未能拍下 籲勿連繫社會事件

另外，蘇英麟提到涉事位置位於地基下方，相信閉路電視未能拍下事件。他續指，昨晚警方到場後已封路及作出深入調查，午夜前已解封，相信學校已安全，今日亦照常上課。他表示，事件發生後感到驚訝，亦十分擔心，「炸彈係一啲可大可少既野」指校方相當重視事件，將會重新查看事件的過程，又表示現時安全為首要，同時表示「唔好即刻連繫到任何社會事件先。」