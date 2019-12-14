【屯門炸彈】三男試爆遙控炸彈斷正　警﹕目的是優化攻擊力

繼十月於旺角及本周一（9日）在華仁書院發現遙控土製炸彈後，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）今日（14日）再於屯門小冷水路偏僻處，發現有人進行爆炸試驗，警方拘捕三名年齡介乎27至40歲男子，涉嫌於上址以遙控裝置進行爆炸試驗，警方又檢獲防禦裝備包括盾、防彈衣及防毒面具。爆炸品的炸藥份量不多，現場有約五吋直徑焦痕，警方將調查炸藥成份。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，據調查及情報相信，案中爆炸試驗的目的為改善裝置爆炸能力，以及於集會遊行中作襲擊用途。

警方展示爆炸裝置（左），分別是一個遙控及以膠盒裝起的電線、電路板。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方今日採取情報主導行動，拘捕3名中國籍男子，年齡介乎27至40歲，涉嫌今日於小冷水路一偏僻位置，進行爆炸試驗，當中涉及遙控裝置，另外而於現場發現防禦裝備，包括盾、防彈衣及防毒面具。李桂華指據調查及情報相信案中爆炸試驗的目的為改善裝置爆炸能力，以及於集會遊行中作襲擊用途，情況令人擔心，指《香港法例》200條列明，擁有爆炸品最高已可被判監14年，而如用作爆炸可以被判終身監禁。李桂華又指，現場附近有很多郊遊人士會經過，批評其行為不負責任。

爆炸範圍直徑約4至5吋闊

爆炸品處理課警司李展超指，調查相信現場曾有人進行過危險品及爆炸品測試，有地方有燒毀痕跡，但估計分量不多，爆炸範圍直徑只有約4至5吋闊。另外警方亦於被捕人身上檢獲少量化學品及爆炸品，亦於現場檢獲遙控發射裝置，包括發射器及接收器，低頻接收裝置可用作令化學品發生爆炸。

遙控裝置與近期案件類同

被問到案件被捕人士具體希望於何時何地進行襲擊，李桂華指涉及調查階段及情報不便透露，但指炸藥是方向性，任何人會被傷及，指有關人士應三思而後行。李展超又指，相信涉案人士今日使用的化學品份量不太多，加上化學品已被炸毀，要調查才知道化學品的類型為何，李又指有關證物於市面無法買到，屬於自製，而案中裝置與近期檢獲的遙控裝置類同，除了如電池等能於市面買到，其他於電路板及改裝裝置等非一般地方可以買到。李桂華指相信有關人士之前亦曾進行過測試，相信今次測試是要優化攻擊能力，警方已收集現場土壤作化驗，今日被捕人士於案中有積極角色，包括負責於試驗中組合物件及進行測試，警方會繼續調查有否其他人士參與其中。

李展超展示爆炸裝置。(陳浩然攝)

旺角及灣仔華仁書院曾現土製炸彈

本周一（14日）晚上7時許，警方接報指於華仁書院附近懷疑有可疑物品，警察爆炸品處理課（EOD）到場，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華當時指，現場發現兩個懷疑土製炸彈裝置，用保鮮紙包裹，內有類似電路板裝置及兩類粉狀化學物品，包括HMTD炸藥及硝酸鋁物質，電路板裝置連接無線電話，相信用作引爆土製炸彈。另外可疑物品內除了土製炸彈，亦有大量的釘。

而於10月13日晚上8時，旺角彌敦道及快富街交界發生一宗爆炸案件，爆炸品處理課人員奉召到場作調查搜證，警方指上址一個花槽發生爆炸，在爆炸前上址前有一個示威者設下的路障，防暴警到場清理，到約10至15米距離時，短時間在花槽發出爆炸巨響。警方指現場檢獲一個RCIED（Radio Controlled Improvised Explosive Device）遙控土製炸彈裝置，由一個手提電話遙控，牽涉一個自製裝置及自製高性能炸藥。