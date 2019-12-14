【錶行劫案】劫案頻生　錶行用鋼料強化門設防　店主：沒警察巡邏

旺角昨日發生錶行劫案，四名賊人闖入花園街一間錶行，掠去近200萬現金及逾60隻勞力士名錶。事件已是旺角區兩月內第五宗錶行劫案，昨日受害的錶行，更是一個月兩度遇劫。旺角區錶行林立，近日劫案頻生，令商戶擔心不已，有錶行稱已改用鋼料強化門代替純玻璃門，亦有店主認為爆竊案遞增，是因為「冇差佬（巡邏）囉」。

位於廣華道的潮流地帶內坐落了數十間小型錶行，記者今午到廣華道了解錶行有否加強保安設施。其中一間認識遇劫寶達錶飾員工的錶行負責人表示，因應近月接二連三的爆竊案，店內已特意用鋼料強化門代替純玻璃門，以加強保安。惟問到生意有否受影響時，店主隨即表示：「梗係有啦」，負責人更稱近月因治安問題已有二十多日未有開門營業。但店主坦言若不幸遭到打劫，仍只能「由佢扑，由佢攞，最緊要人無事」。問到知否為何近日的爆竊案遞增，店主即表示「因為冇差佬（巡邏）囉」，後又補充因為警察「冇時間去做」。店主表示現時最差的情況是犯人進入店內搶走夾萬內的現金，因現金被劫走後便難以記認。

大門上鎖 顧客需按鐘才開門

另外，記者在現場觀察其他錶行，發現有另外至少兩間錶行正在安裝新的大門，大門上亦有鋼料，相信同屬強化的款式，以加強保安。另外，快富街至少兩間錶行營業期間將大門上鎖，顧客需按鐘請示職員方才上前開門。其中一間錶行老闆表示店鋪有特意增強保安，但不願透露詳情。位於洗衣街的時間廊職員接受訪問時則稱因應近日頻繁的錶行爆竊案，職員在「看鋪」時有特別打醒精神。

旺角錶行月內兩遇劫 東主﹕警察減少巡邏影響治安

昨日（13日）旺角花園街123號地下一間錶行遭四名賊人持刀、錘入內搶劫，一名男職員左手手臂被斬傷，賊人搶去多隻名錶及現金後逃去。店東指已開店七年，初步損失財物比昨日報道的100萬為多。他指，店鋪上月14日亦曾遭一名獨行賊搶劫，該賊人闖入錶行聲稱打劫，並用電槍襲擊甘姓職員，惜最終事敗。店東表示，近日警察減少巡邏，影響到附近治安。