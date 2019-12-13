【錶行劫案】旺角兩月五宗錶行劫案　今遇劫錶行上月曾遇電槍賊

旺角發生錶行劫案，四名賊人闖入花園街一間錶行，掠去近200萬現金及逾60隻勞力士名錶，錶行老闆左手被斬傷。事件為旺角區兩月內第五宗錶行劫案，而今次遇劫錶行，是一個月的第二次。上次一名獨行賊闖入錶行用電槍襲擊店員，幸最後力保不失。

櫥窗內多隻名錶被奪去。（余睿菁攝）

據了解，事發時四名戴口罩及帽的賊人闖入旺角花園街的錶行，當時錶行老闆、一名女職員及兩名顧客於店內，其中一名男賊以刀指嚇老闆，威脅他打開店舖夾萬，兩顧客見狀受驚逃離，過程中老闆耳部及左手受傷。四賊劫去60多隻手錶及夾萬內現金後奪門逃走，並登上一部車輛離去，老闆大叫「有人打劫」，多名熱心市民截停賊人登上的可疑私家車，四賊於是棄車逃去。警察到場搜查車輛，發現車上遺下手套、衣物、現金及一把牛肉刀。涉事黑色私家車車頭擋風玻璃破裂，現場消息指，當時有市民以物品掟向車輛阻截所致。有網上圖片拍得，於事發後受傷老闆左手淌血，於馬路邊接受救護員包紥。

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遇劫錶行於上月14日亦曾經遇劫，當時力保不失，當日下午5時許，獨行賊闖入錶行，一名年約40歲店員阻止，被賊人用電槍襲擊眼部受傷。其間店舖老闆返店時見狀上前阻止，賊人事敗逃去。除此之外，旺角上月另外發生最少三宗錶行劫案，均發生於廣華街，於11月8日一間錶行被四賊打劫，劫走約20隻總值約1000萬元的名錶；11月14日，廣華街1號另一間錶行，被三名大漢用錘擊毀玻璃門及櫥窗，並懷疑以牛肉刀指嚇負責人，劫走一批手錶；11月25日廣華街一間錶行被7名分別持刀及錘的賊人闖入指嚇，並以錘擊毀櫥窗玻璃，惟因無法擊穿玻璃事敗逃去。

「Hit Team」截擊拘七匪

警方本月亦於何文田拘捕7名懷疑械劫犯，過程間探員開一槍。本月3日下午2時許，警隊刑事情報科「Hit Team」採取情報主導行動，截停兩輛目標車輛，兩車企圖離開及撞向警員，警方當時向車開一槍。事件中7名20至27歲中國籍男子被捕，部分人有黑社會背景，警方調查顯示行劫團伙正準備到紅磡區進行持械行劫犯罪活動，共於車上發現牛肉刀、大鐵錘、口罩及手套等，警不排除被捕人士與本月1日土瓜灣一間珠寶金行，四黑衣賊持西瓜刀及錘劫走約200萬元金器案件有關。