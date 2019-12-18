【九巴奪命車禍】九巴：涉事車輛昨驗車　車長17年曾涉褪車意外

粉嶺公路今日下午4時許發生嚴重交通意外，一輛由灣仔開往華明的九巴，駛至古洞近松柏塱對開時，懷疑失控撞樹，車頂遭劏開，逾30名乘客受傷，至少6人死亡。九巴高管晚上會見傳媒，九巴安全總監關智偉表示，涉事巴士昨日驗車結果合格，而涉事車長今年56歲，早前完成公司驗身程序，證健康良好，車長曾在2017年涉褪車意外。 據現場消息指，涉事司機約56歲，他今早6時開工，下午3時左右，由灣仔北駕車到粉嶺，約4時駛經粉嶺公路現場，他在車頭放有水樽，當時水樽跌下，他在車內執水樽時，因「扭到軚盤」釀成意外。而九巴的facebook專頁晚上改用黑色頭像，悼念意外。

九巴主席梁乃鵬及九巴安全總監關智偉晚上7時許在北區醫院會見傳媒，梁稱對意外感到非常沉重，心情難過，對死者、傷者、家屬及親友致以深切慰問，強調九巴一定會作出配合，解決意外所造成的後果。

車長56歲 昨日休假

關智偉表示，涉事巴士路線978，由灣仔至粉嶺華明，今日下午4時許，巴士駛至粉嶺寶石湖交匯處前發生意外，九巴公司亦要掌握進一資料及作出內部調查，會配合警方

關指出，涉事車長56歲，昨日休假，加入九巴公司18年，行駛978路線兩年多，曾於2017年在車廠內倒車時發生輕微意外，此後至今沒有意外紀錄，涉事車長今年9月完成公司的驗身程序，健康情況良好。而涉事巴士車齡5年，經昨日驗車後結果合格。

關又表示，留意到有指意外涉及其他車輛，他稱暫未有進一步資料，在完成全部調查後會交給警方，強調意外不涉及人手不足問題。

疑行車時跌水樽 不慎扭軚惹禍

據現場消息指，涉事司機約56歲，他今早6時開工，下午3時左右，由灣仔北駕車到粉嶺，約4時駛經粉嶺公路現場，他在車頭放有水樽，當時水樽跌下，他在車內執水樽時，因「扭到軚盤」釀成意外。

九巴fb專頁改黑白頭像

而九巴的facebook專頁仍於晚上改用黑白頭像，悼念意外死傷者。