【凍結星火】警查可疑交易　揭部分捐款買投資產品　董事為受益人

警方今日拘捕一間空殼公司3男1女，涉洗黑錢，並指他們與星火同盟有關。警方表示，星火籌得的8千萬元大部分流入該公司，主要用作購買個人投資產品，受益人為該公司董事，即其中一名被捕人士。警方於行動中檢獲一張購買約16萬元的超市現金劵收據及防具，不排除基金用作年青人示威的報酬。據了解，是次行動因警方發現大額可疑交易作主動調查時，揭發被捕人士與星火同盟有關。

警：檢$16萬超市現金劵收據 不排除作年青人示威報酬

警方表示，是次行動拘捕3男1女，涉嫌洗黑錢，被捕人士與星火同盟有關。警方過去數月在被捕示威者身上檢獲現金劵及裝備，而今日行動中檢獲一張購入3,300張、共值約16萬元超市現金劵收據及一些頭盔及個人裝備，警方不排除該基金在某程度上用作給予年青人出來活動作的報酬。

警：基金畀咗好多錢一啲唔知咩人士

毒品調查科財富調查組署理高級警司陳偉基表示，星火同盟過去籌得8千萬元，大部分流入流入涉事空殼公司，主要用作購買個人投資保險產品，受益人為空殼公司負責人。陳指基金有給予小部分被捕示威者，「但亦畀咗好多錢一啲唔知咩人士」。

警查可疑交易主動調查 發現星火捐款購個人投資產品

據了解，警方毒品調查科財富調查組發現一間空殼公司進行大額可疑交易，涉及個人投資產品，受益人為是次行動其中一名被捕人士，順藤摸瓜發現與星火同盟有關。消息指，該名被捕人士開設一間淸潔服務公司多年，一直無現金出入記錄，但近半年內，多次有頻繁的現金交易紀錄，引起銀行懷疑，向警方作出可疑交易報告。警方作出調查，及與律政司商討後，作拘捕行動。香港01發現，該名被捕人士為兩間服務管理公司的唯一董事，分別於2011年及上月成立。

大律師陸偉雄稱，警方及控方需要證明款項為犯罪得益。（資料圖片）

管理人有權利用款項作投資以提升價值

大律師陸偉雄表示，警方現時提出的情節看似可疑，涉空殼公司、被捕人士工作與收入不相稱、購買個人投資產品，但全部可以解釋，譬如將款項存放銀行利息低，無論款項是否捐獻，只要是合法，管理人有權利用款項作投資，作為投資工具，當真正使用時，款項價值可提升，「我唔覺得進行投資一定同黑錢有關」。

警方及控方須證明款項是黑錢

陸偉雄期待警方進行檢控時不是以蛛絲馬跡，而是有足夠的實質證據，證明款項是來歷不明的黑錢，不是捐獻或眾籌，而是犯罪得益或與恐怖活動有關的金錢，刑事檢控要達到毫無合理疑點，即使一籃子的可疑，在法庭上亦不能定罪，警方必須要作進一步調查，而被捕人士亦可提供款項的來源資料，早日釋除疑慮。即使現金無法追尋來源，不能代表這些現金為黑錢，警方及控方有舉證責任，「責任唔應該落喺被告身上，咁你咪唔夠證據告人囉」。