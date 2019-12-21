【大埔開槍】檢P80、AR-15步槍大批子彈　警：相信集會時傷害警員

日前星火同盟案加上7.21事件五個月前夕，昨日（20日）多區爆發示威。其中警方O記於大埔翠屏花園行動期間，遇上去年藏槍案的18歲疑犯開真槍，幸他即場被捕。警方表示，疑犯因違反保釋條件，警方遂根據情報展開行動，案發後檢獲P80及AP-15步槍及255發子彈，相信有人圖於示威集會時傷害警員。但如何確定疑犯於反修例前、後的槍械用途，警方指是情報主導，且一年前案件已進入司法程序，不便多講。

● 疑犯以半自動手槍 開發一槍

今日（21日）凌晨約2時，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華、聯同警司楊耀宗及總督察劉雲達，向傳媒交代案情。李桂華指，昨晚約9時21分，警方根據情報主導，於案發地點發現目標青年，截查期間，該青年從腰間亮出一支半自動手槍，並開發一槍，幸無擊中任何人，他被即場制服。

● 檢P80及AR-15步槍 255發子彈 全性能良好

警方其後持搜查令，將疑犯押返翠屏花園一單位搜查，檢獲AR-15長距離步槍及211發子彈，當中61發於環形快速入彈器內；另外，現場亦檢獲P80半自動步槍及44發中空子彈。

李桂華指，經軍械專家初步鑑定，有關槍械全部可供使用，性能良好；而配合警方情報，相信有關槍械用於近日集會，包括企圖傷及警員，「相信希望用一啲槍械，喺集會時傷及一啲人士，包括執勤嘅警務人員。」

● 去年除夕被捕 今年2月底獲釋

李續指，被捕青年於2018年12月31日，被O記以「非法管有槍械」拘捕，其後於懲教署還柙，並於今年2月28日獲准保釋，至本月8日違返保釋條件，警方遂根據情報，於昨日展開行動。被問及一年前仍未發生反修例運動，警方如何確定槍械用途與之有關，李桂華指是警方情報主導，而一年前的案件已進入司法程序，故不便評論，但收不到消息與劫案有關。

● 正追查有關槍械如何流入香港

對於案件中檢獲大批真槍，李桂華表示香港目前不能買槍、而疑犯亦沒有相關牌照，正追查該批槍械如何流入香港，亦會了解疑犯是「成支」還是「拆散」買槍。李桂華同時批評，案發之後有圍觀人士叫囂及阻礙警方，十分危險，基於自身安全起見，呼籲市民如再遇同類事件，須盡快離開。