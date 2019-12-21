【大埔開槍】被捕青年涉去年除夕另一藏槍案　今年2月底獲准保釋

反修例風波仍未平息，且持續升級，警方於本月已先後檢獲真槍及炸彈，疑有不法分子圖於集會遊行時傷害他人。昨晚（20日），警方O記在大埔截獲一年前藏槍案的18歲疑犯時，驚險遇上對方開真槍，幸無傷亡。據了解，去年藏槍案中多名疑犯均一直還柙，涉案少年則獲准保釋，全因警方只在其住所搜獲槍械配件，而非槍枝。警方於交代案情時，則表示該案已進入司法程序，不便多講。

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● 半自動手槍 發射一發子彈

警方證實，被捕青年姓蘇（18歲）。昨晚約9時21分，有組織罪案及三合會調查科（O記）根據線報及經深入調查後，於大埔安慈路3號截查該名目標男子，期間他以半自動手槍，發射一發子彈，其後被制服。警方在場檢獲一支半自動手槍及一個空彈殼，亦於上址一單位檢獲一支懷疑長距離步槍AR-15及共255發子彈。軍械鑑證課相信槍械及子彈性能良好。案件列作「無牌管有槍械」處理。

● 去年藏槍案其中一名被捕人

據了解，O記於去年除夕及今年元旦，兩日內搜查全港13個單位及地點，拘捕5男2女（17至53歲），其中一人便是今次案中的姓蘇少年。去年他被捕時，只有17歲，報稱任職救生員，亦是「War Game發燒友」。警方在其住所搜獲步槍手把和瞄準器等槍械配件，案情則指蘇男聯同他人，涉嫌有計劃用槍傷害一名男子。他被控「意圖危害生命而管有槍械」，案件一度押後至2月27日再提訊。

● 2月底獲准保釋

O記高級警司李桂華今晨交代開槍案時透露，疑犯於2018年12月31日，涉嫌「非法管有槍械」被捕，其後於今年2月28日獲准保釋，直至本月8日因違反保釋條件，因此警方展開行動。消息稱，去年藏槍案中，多名被捕者均一直還柙，姓蘇少年最後能夠獲釋，據悉因為警方只在其住所搜獲槍械配件，而非槍枝。

● 刑事情報科（CIB）提供線索

此外，有關案件一直由警方的刑事情報科（CIB）提供線索，包括協助有組織罪案及三合會活動（O記）的行動。而今次案中所檢獲的槍械及子彈，李桂華表示相信與反修例運動有關。但被問及如何確定疑犯於反修例前、後的槍械用途，李桂華表示是情報主導，且一年前的案件已進入司法程序，不便多講。