【大埔開槍】警指檢獲真槍實彈非插贓嫁禍　市民包圍警員令人遺憾

警方O記昨晚（20日）於大埔翠屏花園採取行動期間，一名去年涉藏槍案、違反保釋條件被通緝的男疑犯開一槍實彈，事件中無人受傷，警方指於案中檢獲一支AR-15步槍、P80手槍及255發子彈，相信有人圖於示威集會時傷害警員。 警方今晚再於Facebook拍片指，連同昨晚本月已發生3宗涉及真槍實彈及炸彈案件，情報及調查相信三宗案件有關連，調查顯示有人計劃於集會遊行其間使用武器，包括以手槍製造混亂、用長槍於高位射擊，及於人多擠逼的地方引爆炸彈襲擊警員。警方又指，案中檢獲的槍械及彈藥非屬於警方，不存在插贓嫁禍成分。

警方昨晚於大埔拘人其間，男疑犯開一槍實彈。（Facebook網民Kevin Leungevin Leung影片截圖）

警察公共關係科警司劉肇邦指，警方昨晚（20日）檢獲一批真槍實彈，包括一支AR15長距離步槍及二百多發子彈。劉肇邦指對比其他槍械，AR15對公眾威脅更大，其有效射程範圍達800米。他舉例指2017年10月於美國拉斯維加斯發生槍擊案，槍手於酒店32樓一間房，向300米外地面人群掃射，事件做成59人死500多人傷。劉肇邦指案中檢獲的AR15長距離步槍相信由不法分子自行組裝，61發子彈裝於環形快速入彈器內，很多不法分子會用此類槍械於高位遠處伏擊。

劉肇邦指61發子彈裝於環形快速入彈器內。（警方Facebook圖片）

相信本月三案有關連

劉指連同昨晚案件，本月已發生3宗涉及真槍實彈及炸彈案件，情報及調查相信案件有關連，於12月8日及昨晚案中檢獲的手槍為同型號P80手槍，而昨晚被捕男子正是12月8日晚案中的通緝犯。劉肇邦調查顯示有人計劃於集會遊行其間使用武器，包括以手槍製造混亂、用長槍於高位射擊，及於人多擠逼的地方引爆炸彈襲擊警員，又相信案件可能涉及同一團夥，現時三案由有組織及三合會調查科跟進。劉又指案中檢獲的槍械及彈藥為真槍實彈，非屬於警方，不存在插贓嫁禍成分，又指情報顯示當時被捕人非打算打劫找換店。

稱有市民包圍警員令人遺憾

劉肇邦又稱昨晚前線警員冒生命危險制服疑犯時，有市民走近包圍警員，無理要求工作中警員出示委任證，故意阻撓警方執法，令人遺憾，又指行為漠視極危險持槍男子及不理會案中仍有人在逃。劉肇邦指由於在場人士情緒非常高漲，危及警方行動，警方施放催淚煙避免進一步肢體接觸。

「12.8國際人權日」遊行前夕，警方突擊搜查多個地點，搜出一支9mm半自動手槍、105發子彈、伸縮棍、護甲及爆竹等，共拘捕11人，年齡介乎23至63歲。據了解被捕人士中部分屬「屠龍小隊」成員。本月10日，警方於華仁書院對開護土牆斜坡昨發現兩個土製炸彈，並設有由一部舊式手機、電池充電器、電池、電線等組成的遙控裝置。有組織罪案及三合會調查科當時將兩案合併調查，稱不排除不法份子在社區內藏有更多槍械。