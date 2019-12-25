【平安夜】元朗YOHO墮樓男右手嚴重骨折　各區衝突逾25人送院

撰文：凌逸德
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平安夜晚上（24日）本港多區爆發示威衝突，其間有人受傷送院，包括有人墮樓及遇襲受傷等情況。昨晚元朗YOHO二期一男子躲避警方追捕，越過玻璃圍欄直墮逾六米下中庭地上，其右手嚴重骨折，清醒送院救治，兩名防暴警在病床邊守候，男子涉襲警被捕。政府新聞處表示12月24日全日至25日早上七時半，共有25人送院。當中24日有10人送院、25日有15人送院。當日聖誕節凌晨，一名男子被送往伊利沙伯醫院，他情況嚴重。
墮樓男涉襲警被捕，現時有警員在病房內看守。（李俊威提供）
昨平安夜晚上約8時，一名男子於元朗YOHO二期奔跑躲避警方追捕，一名警員欲正面阻擋，被男子撞倒地上，另一名警員隨即追趕，男子突越過玻璃圍欄，直墮逾六米下中庭地上。男子受傷未有移動，救護員到場將男子送院，事主送院時清醒。十八鄉東候任區議員李俊威表示，昨晚到醫院探望傷者，指因他墮樓令右手嚴重骨折，而其脊椎末端部份骨折外暫無大礙，X光未見有積血在腦。據了解，事主至今晨仍未錄口供。19歲姓周墮樓男涉襲警被捕，現時有乃暴警員在病房內看守，案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。
11月24日平安夜，警方在多區施放催淚彈，有市民爭相走避。（鄭子峰攝）
12月25日，截至早上7時半，共15人送院。
明愛醫院：1女情況未知、2男1女已出院
廣華醫院：4男穩定/滿意、2男已出院
東區醫院：1女穩定/滿意、1男已出院
伊利沙伯醫院：1男嚴重、2男穩定/滿意
11月24日平安夜，尖沙咀海港城有示威，便衣警出動伸縮警棍制伏示威者。（鄭子峰攝）
12月24日全日，共10人送院
廣華醫院：1男穩定/滿意、6男1女已出院
伊利沙伯醫院：1男穩定/滿意、1男已出院