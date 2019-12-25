【平安夜】元朗YOHO墮樓男右手嚴重骨折　各區衝突逾25人送院

突發
撰文：
最後更新日期：

平安夜晚上（24日）本港多區爆發示威衝突，其間有人受傷送院，包括有人墮樓及遇襲受傷等情況。昨晚元朗YOHO二期一男子躲避警方追捕，越過玻璃圍欄直墮逾六米下中庭地上，其右手嚴重骨折，清醒送院救治，兩名防暴警在病床邊守候，男子涉襲警被捕。政府新聞處表示12月24日全日至25日早上七時半，共有25人送院。當中24日有10人送院、25日有15人送院。當日聖誕節凌晨，一名男子被送往伊利沙伯醫院，他情況嚴重。

墮樓男涉襲警被捕，現時有警員在病房內看守。（李俊威提供）

昨平安夜晚上約8時，一名男子於元朗YOHO二期奔跑躲避警方追捕，一名警員欲正面阻擋，被男子撞倒地上，另一名警員隨即追趕，男子突越過玻璃圍欄，直墮逾六米下中庭地上。男子受傷未有移動，救護員到場將男子送院，事主送院時清醒。十八鄉東候任區議員李俊威表示，昨晚到醫院探望傷者，指因他墮樓令右手嚴重骨折，而其脊椎末端部份骨折外暫無大礙，X光未見有積血在腦。據了解，事主至今晨仍未錄口供。19歲姓周墮樓男涉襲警被捕，現時有乃暴警員在病房內看守，案件交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。

11月24日平安夜，警方在多區施放催淚彈，有市民爭相走避。（鄭子峰攝）

12月25日，截至早上7時半，共15人送院。

明愛醫院：1女情況未知、2男1女已出院

廣華醫院：4男穩定/滿意、2男已出院

東區醫院：1女穩定/滿意、1男已出院

伊利沙伯醫院：1男嚴重、2男穩定/滿意

11月24日平安夜，尖沙咀海港城有示威，便衣警出動伸縮警棍制伏示威者。（鄭子峰攝）

12月24日全日，共10人送院

廣華醫院：1男穩定/滿意、6男1女已出院

伊利沙伯醫院：1男穩定/滿意、1男已出院

【平安夜．旺角】16歲男天台墮樓：「唔想被消失」 警指無可疑
【平安夜．旺角】記者疑中胡椒球彈　額頭傷口血流如注
【平安夜．旺角】男子疑遭「私了」　大量出血倒地昏迷
【平安夜．沙田】新城市市民包圍便衣警　警手臂戴橙色帶作識別
【平安夜】元朗Yoho Mall墮樓19歲青年清醒　張秀賢：右手骨折
【平安夜】元朗Yoho Mall男遇截逃跑　撞防暴後墮樓　涉襲警被捕
【平安夜】蘭桂坊設組裝式汽車攔截器　懲教特務警察巡邏
【平安夜．新界總覽】Yoho Mall防暴舉藍旗　男子避警察追捕墮樓
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。