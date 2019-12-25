【平安夜】元朗YOHO墮樓男右手嚴重骨折　各區衝突逾25人送院

平安夜晚上（24日）本港多區爆發示威衝突，其間有人受傷送院，包括有人墮樓及遇襲受傷等情況。昨晚元朗YOHO二期一男子躲避警方追捕，越過玻璃圍欄直墮逾六米下中庭地上，其右手嚴重骨折，清醒送院救治，兩名防暴警在病床邊守候，男子涉襲警被捕。政府新聞處表示12月24日全日至25日早上七時半，共有25人送院。當中24日有10人送院、25日有15人送院。當日聖誕節凌晨，一名男子被送往伊利沙伯醫院，他情況嚴重。