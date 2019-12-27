【平安夜墮樓】涉事餐廳桔梗：墮樓少年出院沒被控　囍囍交出CCTV

平安夜橫跨聖誕節凌晨，一名16歲少年由旺角一幢大廈三樓天台墮樓；同一時間，防暴警在大廈搜查，並在樓下餐廳「桔梗」拘捕三人，引發諸多揣測。警方已澄清，沒有向墮樓人士使用武力；被捕三人亦不包括墮樓少年。至昨晚（26日），「桔梗」於facebook表示，墮樓少年已出院，沒有被控；涉阻差辦公被捕的員工，則獲保釋。至於對面街被「裝修」的小食店，「桔梗」貼出告示，指該店已向他們交出閉路電視片段。

墮樓的姓冼少年，事後被送往伊利沙伯醫院治理，幸傷勢不重，至聖誕節下午，情況穩定；事件中，警方指有三人被捕，包括一名涉嫌「阻礙警務人員執行職務」的食肆職員，以及另外兩名涉嫌「非法集結」、「盜竊」、「未能出示有效身份證明文件」的男子。被捕人士中，沒有包括墮樓少年。

事發後，「桔梗」一直跟進被捕員工及墮樓少年的情況，直至昨晚在facebook專頁表示，墮樓少年昨日出院，沒有被控；而被捕員工在被捕過程中受傷，拘留期間需送院治理，他沒有大礙，但精神狀況較差，已獲准保釋，不過其手機則被警方以證物為由沒收。「桔梗」指，已安排該員工放有薪假期一周，並對事發時警方沒有充份理據及搜查令走入店內，「深表遺撼和不解」。

另外，墮樓案發生後，對面砵蘭街「囍囍美食」，在示威者要求提供閉路電視片段時，被指態度惡劣，遭人大肆破壞。「桔梗」昨日於店外貼出告示，指該店已向他們交出閉路電視片段，對方並澄清，與深水埗同名食肆無關。現場所見，「囍囍美食」大閘關上，同樣貼有相同告示。