五人凌晨闖旺角「桔梗」滋擾　女職員親述經過﹕險被酒樽掟中

旺角砵蘭街160號餐廳「桔梗」遭多人滋擾。今日凌晨，餐廳「桔梗」已經打烊，惟有三男二女突然闖入店內滋擾，五人進店後擅自取去店內數瓶啤酒飲用，又使用餐廳的平板電腦，其後更損毀平板電腦。當時「桔梗」店員曾質問五人為何擅闖餐廳，雙方一度口角及推撞，其中一名男子動粗，將啤酒樽掟向餐廳一名女店員，幸好店員及時閃避，沒有受傷。五人中一名女子更自稱律師，警告店員「唔好玩嘢」，其後離開現場。「桔梗」今午在facebook發文交代事件，並指現時沒有報警求助。

「桔梗」今午在facebook發文交代事件，並指現時並沒有報警求助。 （facebook截圖 )

五人擅進店舖 自行取酒飲用

事發時在場的女職員L小姐表示，今凌晨2時許，「桔梗」快將關門，店內亦無客人，天台、二樓及地下已熄燈及關上音樂，大門已關上，只餘一扇門未鎖上。L在天台收拾物品，並準備離開，卻發現地下樓層有三男兩女擅自進入店內，並自行開酒飲用，擅取餐廳的杯及落單用的平板電腦。L向他們了解情況，並指﹕「唔好意思，請問咩事，我哋已收舖。」對方指見到店內有酒，大門沒有上鎖，以為是自助服務，便自行入內。L解釋店舖已關門，欲收取酒錢，他們未有理會或離開，其間言語上似對店舖有所不滿。

男子撞向女職員 圖用酒樽掟人

另一男同事隨後趕至，並上前勸阻，反遭到指罵。其中一名看似醉酒的男子突衝前，撞向L小姐，又向她掟酒樽，幸獲男同事保護。酒樽墮地沒爆開，但酒灑滿一地。

L感事態嚴重，遂聯絡老闆及報警，更向對方稱會聯絡律師及記者到來了解。其中一名年約40歲的女子指手劃腳、語帶恐嚇稱﹕「報咩警？我咪律師囉！我唔驚你呀，你以為自己係邊個呀？」被另一同行女子勸阻，並帶走眾人，有人仍出言斥罵﹕「你哋唔係深黃咩？做咩咁樣呀？」指斥桔梗「扮黃」。當他們離開後，L著警方毋須到場。L小姐懷疑對方「有心搞事」，事後擔心食客或員工的安全。

女職員L小姐親述經過。(陳浩然攝)

聖誕防暴警曾闖入店 16歲少年天台墮下受傷送院

平安夜橫跨聖誕節的凌晨，曾有示威者進入旺角砵蘭街160號一大廈三樓「桔梗」餐廳休息，期間有防暴警到大廈搜查，並企圖闖入「桔梗」餐廳，餐廳一名職員以私人地方為由，曾阻止警察入內，但警察最終衝入店內，一度噴胡椒噴霧，並拘捕三人，當中店員涉「阻差辦公」被捕。警方搜查期間，其間一名16歲少年從餐廳三樓天台墮下，受傷送院。負責人事後表示，警方搜查期間曾發表「遲啲就會帶人搞事掃場」、「釘硬你牌」等言論。