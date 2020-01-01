【幣少爺】過去一年消聲匿跡　西貢獨立屋人去樓空　林寶堅尼失蹤

自稱「幣少爺」的男子黃鉦傑於2018年年尾，在深水埗鬧市中「掟錢」及「派錢」而聲名大噪。他經常於網上展示其富貴生活：西貢獨立屋、跑車林寶堅尼及綁成一塊塊磚頭般的現金，背景十分神秘。惟過去一年，黃鉦傑卻消聲匿跡，曾多次用作舉辦聚會及記者會的獨立屋外的「幣少爺」霓虹燈已經拆卸，記者今日到場視察，發現黃已搬出大宅。

2018年「幣少爺」上載一張跟學員在西貢豪宅開派對的相片。（幣少爺fb圖片） 自封「幣少爺」加密貨幣教主 擁「幣少軍團」 年僅25歲的黃鉦傑以富貴姿態現身，自封「幣少爺」，以加密貨幣「教主」的身份於不同傳媒亮相，高調開班授徒，每堂課收入近20萬元。他又曾推銷虛擬貨幣挖礦機，售價為25,000元，聲稱：「生於斯，長於斯，在這地方賺過，也想帶領其他人賺錢」，有網民根據挖礦機的配置，計算出成本僅需不到數千元，淘寶售價約8,000元，質疑有人從中牟取暴利。其支持者自稱「幣少軍團」，不時於其西貢豪華獨立屋聚會。

「幣少爺」遷出 至九月起交吉大宅叫租9.8萬元

惟過去一年，「幣少爺」已消聲匿跡，曾經作為「礦場」、聲稱一年租金約150萬元的西貢獨立屋已人去樓空。記者於今（1日）早上到訪位於西貢慶徑石路大宅，發現屋外「幣少爺」的霓虹燈已經拆卸，屋內有一輛汽車，車主為毛女士。根據土地註冊處資料，大宅由一家公司1986年以39.3萬元購入，公司股東與車主登記人姓名相乎。陽光物業代理表示，肇事獨立屋於去年9月交吉放租至今，目前叫租每月9.8萬元。

天台掟錢案被定罪 判囚十日緩刑一年

黃鉦傑於去年2月，涉嫌以假聲明欺騙多名事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬，以串謀詐騙被商業罪案調查科拘捕，案件目前仍在調查中。另外，他涉在2018年12月在深水埗黃金商場對開的天台撒鈔票，吸引逾百人圍觀及拾錢，被指造成公眾地方及交通阻塞，案件於去年7月判刑，他承認一項在公眾地方犯的妨擾罪，判囚10日，緩刑一年。