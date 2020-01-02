【元旦遊行】北角警署入夜仍扣逾180人　母尋17歲子：成晚瞓唔著

元旦大遊行警方於銅鑼灣進行大規模截查並拘捕287，被捕者分送多間警署，一名17歲少年的母親今日（2日）到北角警署等候消息，她表示，兒子參與和平遊行，飯後準備回家時被捕，其班主任看新聞認出學生並通知她。她未獲安排與兒子見面，擔心其安全及憂慮受警暴。她雖不支持兒子遊行，但批評警方拘捕和平遊行人士，「人哋和平遊行你拉，咁唔啱喎！」有律師指，北角警署內最少有180名被捕人士，大部分人聲稱當時路過現場。

入夜仍有大批親友在北角警署外苦候被捕人士獲釋。（余睿菁攝）

17歲兒子遊行後食飯 準備回家時被捕

一名17歲被捕少年的母親表示，警方稱為被捕人士提供全新的衣物及毛氈，因此不准交送衣物給子女，只能透過警員轉交無骨食物，不准直接見面，她準備了蛋糕給兒子。她稱，兒子參與和平遊行後與朋友食飯，詎料準備回家時被捕，但整晚無接獲警員通知，幸兒子班主任看新聞片段認出他，於是通知家長，她隨即聯絡律師協助。

母憂子安全失眠 斥警拘和平遊行人士失當

她十分擔心兒子安全，「成晚瞓唔著」，今日趕到警署查詢，警察卻說：「係你個仔冇話要搵阿媽。」現時仍未知兒子何時獲釋，她問警員：「你幾時放我個仔呀？我個仔冇暴動，和平遊行你捉我個仔！」警員則指未有確實時間釋放時間。未能親眼見到兒子，令她擔憂兒子遭受警暴，「我話阿sir你唔好打我個仔，我唔客氣㗎！」她稱兒子很少參與遊行，她亦不支持有關遊行，但認為警方拘捕和平遊行人士做法錯誤，「人哋和平遊行你拉，咁唔啱喎！」

張翁坐在北角警署外等孫女。（余睿菁攝） 姓張老翁自坐警署外等候被捕孫女，他表示孫女為義務急救員，他於晚上約9時到場等候，並帶了麵包給孫女。他認為孫女並無做錯，「依家擔心都冇用，聽天由命。」

律師：大部分被捕人士稱路過

有協助被捕人士的律師表示，北角警署內最少有180名被捕人士，目測年齡最少約16歲，亦有年輕的已婚人士，暫時無人投訴遭警暴，亦無人受傷，大部分人稱路過被捕，暫涉非法集結被捕。