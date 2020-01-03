【元旦遊行】兩消防、一公立醫院醫生涉非法集結　崇光門外被捕　

周三（1月1日）的元旦遊行突遭腰斷，其後警方在銅鑼灣一帶以涉嫌非法集結拘捕287人，包括一名駐守荔景消防局的消防隊長及一名駐守灣仔消防局的消防員被捕。香港01正就事件向消防處查詢。翻查資料，反修例衝突踩入第七個月，最少六名消防或救護員被捕。此外，據了解一名北區醫院醫生也在銅鑼灣崇光百貨門外的現場被捕。

消防處人員被捕事件

10月5日，一名休班救護員在元朗巴士站下車被警員截查。他報稱不適戴上口罩，警方指其涉嫌非法集結將他拘捕，事後更到所屬的荃灣救護站搜索。消防處指，該處一名屬員於10月5日在元朗區涉嫌干犯刑事案件，正接受警方調查。

10月31日，港鐵太子站8.31事件兩個月，當晚有大批示威者在太子站附近聚集逐演變成警民衝突，一名消防員被捕。消防處回應指，得悉一名屬員在旺角區涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查。

11月10日，兩名消防員涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查。據了解被捕原因與同日在又一城發生的案件並無關係，而其中一名被捕屬員涉及旺角一宗襲警及非法集結案件。

元旦銅鑼灣截462人拉287人

港島總區高級警司吳樂俊日前在警方記者會表示，警方元旦在銅鑼灣截查464人，初步調查後，現場釋放177人，287人涉嫌非法集結被捕。他指，當晚約7時，在宜和街及波斯富街有大批人士聚集堵路，所以警方設立防線，並多次舉藍旗及黑旗呼籲他們離開，但他們無聽從指示離開，約8時即宣布終止遊行後逾兩小時，警方才截停未肯離開人士。警方重申無人享有特權，無論是記者或自稱志願救護員，不論其職業，只要多次警告後不肯離開，均會被調查及截查，調查後只要不涉及案件便可離開，例如無拘捕專業記者。