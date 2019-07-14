【光復上水】龍豐藥房鐵閘遭噴字句　水貨店重開　篋陣再現

昨日（13日）大批市民響應出席光復上水遊行，不少水貨店索性「落閘休息」避風頭，遊行結束後爆發嚴重衝突，亦有部分示威者前往水貨街的藥房閘門噴漆及叫囂，場面混亂。今晨7時許，警方接獲報案，指上水新發街的找換店及龍琛路的藥房，其閉路電視被淋黑油及噴黑，記者今早重返上址查看，發現光復過後，各水貨店已陸續開店，受影響的藥房亦繼續營業，「篋陣」畫面重現。

光復後不消一天，熟悉的「篋陣」畫面再次重現上水。 （陳蕾蕾攝）

有職員開店時發現鎖頭被灌膠水。 （陳蕾蕾攝） 示威者噴上「中國人飲中國奶粉」字句 受昨日光復遊行影響，上水大批水貨店提早關門，有示威者在遊行後到目標店舖噴漆。今早9時許，記者重返現場查看，發現各水貨店及受影響的藥房等店舖已陸續開店，門口亦陸續出現熟悉的「篋陣」畫面。部分店舖職員開店時，發現門口被噴油漆。位於新豐路的龍豐藥房，其鐵閘遭人噴上「中國人飲中國奶粉」的字句，有四個鎖被灌膠水，職員報案尋求警方協助；此外，同樣位於新豐路的新龍豐藥房，昨日被示威者拆去招牌，門口亦被人噴上「反送中」字眼，職員同樣於今早報警求助，惟拒絕受訪。而位於龍琛路的藥房，有職員表示鎖頭被人貼上招紙，閉路電視亦遭人噴黑。位於新發街的找換店，其閉路電視亦被人淋黑油，職員報警求助。

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在上水工作的龍先生直言支持整頓上水風氣。 （陳永武攝） 上水打工仔斥政府漠視民情 至於位於龍豐藥房附近的報紙檔今日照常營業，檔主衛先生稱支持反水貨客行動，並指昨日遊行大致和平，自己亦有朋友及街坊參與示威，惟他形容遊行後的示威者較「有組織」，戴有頭盔及眼罩，手持旗幟在上址揮動，亦曾與警員爭執。他的報紙檔在上址擺檔約60年，他坦言水貨客的出現對附近舖位如茶餐廳的租金升幅有直接影響，對他的生意則影響不大。在上址上班、任職物流業的龍先生指自己昨日不在區內，他直言支持整頓上水風氣，「十幾年前呢度啲嘢冇咁貴，交通亦冇咁擠塞」，形容是政府漠視民情的惡果。 藥房職員：唔好針對我哋啲小市民 位於符興街的一間藥房，其職員管小姐表示，昨午3時許聽到外面傳來哄動聲音便下閘，至傍晚6時許，見街道上的示威者已散去，欲重新開閘，惟不足半小時，即惹來示威者前來，故最後重新下閘。管小姐表示，每逢周六普遍較多人光顧藥房，暫時未清楚損失數字，直言「閂咗閘梗係有損失，唔使舖租唔使人工咩？」該店在上址開業三十年，管小姐指即使2012年光復上水行動，沒有完全關上鐵閘，亦未有遇上如昨日的情況，擔心若有下次示威遊行會出現同樣情況，只能下閘應對，「你哋出嚟遊行，我哋唔反對，有咩心聲講出嚟，唔好對（針對）我哋啲小市民，我哋最緊要有工開有糧出」。另一名職員則表示，「幾十年都冇遇過呢個情況，成個地方閂晒門！」又直言「你唔啱咪去政府總部示威，有乜理由對我哋啲小市民咁」。

光復過後不消一天，篋陣重現。 （陳蕾蕾攝）

在上址一間藥房工作的管小姐表示，開業多年從未遇上昨日的情況。 （陳蕾蕾攝）