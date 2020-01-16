【土製炸彈】警押犯搜實驗室　揭農地埋炸藥　母、妻、工人同被捕

旺角水喉通土製炸彈案至今合共十人被捕，包括學生、幼稚園教師、機械工人等，相信同屬一個隱蔽勇武組織成員。其中，警方揭發粉嶺坪輋河壩村一村屋疑是爆炸品實驗室，拘捕一名29歲男子。事後被捕男子的母親受訪稱警方檢走的硫磺是用於驅蛇蟲鼠蟻，對此警方指不同化學品都有可能製作成爆炸品。 至今日中午，警方再次展開搜查行動，新界北總區重案組聯同重點搜查隊、警犬隊、快速應變部隊，押同被捕的29歲男子前往該村屋搜證。其間警犬曾在附近農田搜索，最終挖開泥土後，發現一包以膠袋裝載、共100克懷疑烈性炸藥的黃色粉狀物，疑是爆炸品實驗室的製成品，被爆炸品處理課檢走。警方指，已拘捕村屋內三名女子，分別為被捕男子的母親、妻子及工人，涉嫌串謀製造爆炸品。

妻子被捕。（余睿菁攝）

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炸藥埋在一呎深 共重約100克

爆炸品處理課警司李展超指，爆炸品處理課人員早前根據要求，到現場進行危險品檢定，現場發現一包粉狀黃色物，內有容器碎片，共重約100克，相信是為烈性炸藥製成品。惟因現場環境及接近民居，炸藥的威力及有效有待進一步評估，將會送往政府化驗所進行調查。

新界北總區刑事總部高級警司陳天柱表示，前日警方在旺角住宅單位檢獲水喉通土製炸彈，及搗破懷疑是製作爆炸品自製實驗室的上水村屋，拘捕共十人，相信同屬一個坑木隱蔽勇武組織成員。至今日警方押同前晚在上水村屋拘捕的29歲男子，重回村屋搜證。人員在村屋對出的田地徹底搜查，並一處埋下的地方，發現疑由爆炸品實驗室自製生產的炸藥。爆炸品處理課現場檢查後，懷疑炸藥為烈性炸藥，正正是日前在實驗室檢獲的物品作為原材料所製成。炸藥以膠袋包起埋在泥中，只埋約一呎深，泥土挖掘的痕跡很新。至於埋在泥中的原因，相信是為了避過警方的搜索。初步所看，今日檢獲的炸藥，與近期其他炸彈案件所用的炸藥不同，而與旺角水喉通土製炸彈有無關連則有待調查。現場已徹底搜索完畢，炸藥原材料的來源有待調查。

被捕男押往搜證 母親、妻子、工人同被捕

陳天柱指，估計炸藥會用於公眾活動以襲擊警務人員，或意圖襲擊警務人員的設施。如果製成炸彈，可造成極大的人命傷亡。對於暴徒近日暴力升級，由掟磚、彈叉、汽油彈、真槍、土製炸彈，至今日找到烈性炸藥，情況令人震驚及憂心，警方對暴徒行為予以強烈譴責。警方會繼續調查，將組織成員全部拘捕。而今日警方亦拘捕該村屋內三名女子，分別是53歲、47歲及27歲，為被捕29歲男子的母親、工人及妻子，懷疑有份處理爆炸品，涉嫌串謀製造爆炸品。

另外，警方經調查後，一名21歲姓黃被捕男子已被暫控兩項「管有爆炸品」罪。案件已於今日（16日）在粉嶺裁判法院提堂。

爆炸品處理課警司李展超到場。(黃偉民攝)

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前日一名29歲姓黃機械工人於上水村屋被捕，警方懷疑村屋被用作爆炸品實驗室，檢獲包括燒杯、量杯、試管、化學品及磁力攪拌機等電子設備。被捕男子的母親黃太昨日曾接受訪問，指當晚八時許，兒子被約7名蒙面黑衣警員制服，逾40名警員荷槍實彈搜屋。黃太指檢獲的硫磺，用作驅蛇蟲鼠蟻。警方事後回應表示，不同化學品都有可能製作成爆炸品，將會對相關化學品進行檢驗。