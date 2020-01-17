【真槍發現】警截槍械配件郵包　沙田檢半自動手槍及子彈拘27歲男

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，案件根據12月的槍械及爆炸品案件團夥中發展出來，警方截獲一批郵包，至今早作出拘捕行動，發現槍械及彈藥。李桂華指於去年12 月，警方偵破一批槍械及爆炸品案件，警方順藤摸瓜及情報分析，於本月8至10日於香港境內截獲8個郵包，郵包內藏槍械配件及彈藥。警方至今早時機成熟，於沙田廣源邨拘捕一名27歲男子，報稱維修技工。警方持法庭搜令搜查其住所，找到一支P80型號半自動手槍、92發子彈，其中47 發子彈分別藏在7個彈匣夾中，隨時可發射。李表示被捕男子仍被扣查，行動仍在繼續，不排除有更多人被拘捕。

警司楊耀宗表示，警方於本月7日至10日，在香港一間速遞公司檢獲10件郵包，郵包由美國寄港，內藏362粒長槍子彈、150粒短槍9mm子彈、 99條引爆電線、槍械零件包括瞄準器、前後準星、手把等，相信郵包寄往集團其中一個成員，用作於香港製造槍械提供成員使用。

李桂華表示，早前所見的槍械透過拆件，用郵遞方式進入香港境內，目的讓偵查困難，之後由幾位人士裝嵌，再交給極端人士使用。李強調，警方與其他執法機構有相當密切聯繫，如有漏洞用盡一切辦法堵塞，又重申藏有、使用槍械，是相當嚴重罪行，據《火器及彈藥條例》，藏有槍械可判處14年監禁。

被捕男負責收件裝嵌

李桂華指不評論是否已將有關團夥瓦解，但警方於去年12月已將不少成員拘捕，行動仍會繼續。李桂華又指相信被捕男子角色為負責收件，將槍械配件裝嵌及分發給其他人士。涉案人士用類似集運的方法將郵包運到收發點，並會用假名及假資料蒙騙執法機構其身份及真正住處。

去年12月四宗槍械及爆炸品案

高級督察張堃婷表示，去年12月8日，警方檢獲一支短槍及超過100發子彈；12月9日警方檢獲兩個土製炸彈；12月18 日再於港島區檢獲一支短槍及38發子彈；12月20日在大埔，檢獲一支AR-15長槍、一支短槍、超過250發子彈，當中超過200發是屬於AR-15長槍子彈。