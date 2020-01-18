青年疑拍照被捕　指控警用槍抹其衣服　被問﹕信唔信屈你搶槍

一名23歲青年日前於西九龍中心被兩名便衣警員截查，當時警員稱被青年拍攝侵犯私隱，其後警方指青年以電筒照射警員，涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器。跟進事件的區議員李文浩指青年稱於被扣留其間，曾被警員毆打、搜身時面部撼向牆壁致鼻受傷，又指警員曾用其佩槍抹向青年衣服，稱「信唔信我屈你襲警搶槍」。警方指如認為受到警方不合理對待可向投訴警察課作出投訴。

被捕23歲青年於周二（14日）涉嫌普通襲擊及藏有攻擊性武器被捕，其後於兩日後獲保釋，須於2月中旬向警方報到。跟進事件的區議員李文浩指青年講述於深水埗警署被扣留時的經過，當中青年表示自己於一間房間被警員毆打他的肚及下體，另外警員要求青年面向牆搜身時，有警員拍打青年頭部令他撼向牆壁致鼻受傷流血，事主其後於醫院驗傷，醫生亦指發現有血跡。李文浩又引述青年指，於被扣留其間一名警員曾用其佩槍抹向青年衣服，稱「信唔信我屈你襲警搶槍」，其後作勢將佩槍放入證物袋，但青年未有給予反應，警員之後亦收回佩槍。

批行為恐嚇

李文浩又指，青年稱因於被扣查過程中被警員不禮貌對待，包括被警員稱為「傻仔」及要求他笑。李文浩指，目前有律師正跟進青年的案件，李指他及事主亦暫不考慮向警方投訴，因為並不信任警方的投訴警察機制，如果選擇投訴就如同增加其機制認受性。李又表示警方於拘捕時的行為已經離譜，而其後的「玩槍」行為是對事主的恐嚇。

警：可向投訴警察課投訴

警察公共關係科發言人回應事件指，任何人士如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。