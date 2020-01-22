【海關殉職】水警扣押可疑走私船　船頭撞凹、貨倉載滿走私貨物

周二（21日）海關淺水巡邏船進行反走私巡邏行動時，疑受撞擊翻船，海關人員三死兩傷。至早上（22日）水警人員扣押一部疑走私船隻，拖至大欖水警基地。現場可見，走私船長約40呎，貨倉載滿疑走私貨物，並以白色膠袋包裹。署方人員到場檢驗船身，船身有撞凹損毀，警方正調查是否涉及海關沉船意外。

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疑受撞擊翻船 海關人員三死兩傷

海關淺水巡邏船昨晚進行反走私巡邏行動時，疑受到撞擊而翻船，船上五名海關人員三死兩傷。署理行政長官張建宗、保安局局長李家超及海關關長鄧以海到醫院慰問殉職人員家屬。張建宗指三名殉職人員分別為27歲男關員、39歲負責駕駛船隻的署理男沙展，以及育有三名子女、巡邏船指揮官的43歲女沙展。張建宗感到極度悲痛，向家人致以最深切慰問，並指今次事件反映海關工作有一定風險，執行任務時盡忠職守，他們對此感到驕傲，並會盡一切努力協助五名海關人員。

特首林鄭月娥：表示震驚及悲痛

海關淺水巡邏船受撞擊沉沒，致三死兩傷。目前在瑞士達沃斯公幹的行政長官林鄭月娥今（22日）發新聞稿，表示對三名海關人員在沙洲附近執行職務時沉船殉職表示震驚及悲痛，並對他們的家人致以最深切的慰問。她亦對另外兩名在事故中受傷的同事表示慰問，希望他們早日康復。

警方：沉痛哀悼 致最深切慰問

警方於facebook帖文指，香港警察對三位海關人員昨日（21日）晚上在執行職務期間喪生表示沉痛哀悼，並對死者家屬致以最深切的慰問。警方亦對另外兩名在執行職務期間受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。