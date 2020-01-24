【屯門炸彈】四男女串謀製炸彈被捕　O記：企圖新年示威製造混亂

去年12月，屯門有人進行爆炸試驗，警拘捕三男子。周五（24日）有組織罪案及三合會調查科再拘捕三男一女，介乎25歲至73歲，懷疑他們企圖於新年的公眾示威活動中製造混亂。警員於佐敦及觀塘單位，檢獲信號彈、仿製槍械及一批弓箭。警方有組織罪案及三合會調查科總督察盧宗旺表示，去年及今次案件有關連，兩案被捕人士認識，他們曾討論襲擊計劃，有人提供金錢支援及製造炸彈知識。

（黃偉民攝）

警檢獲信號彈、仿製槍械

警方有組織罪案及三合會調查科總督察盧宗旺表示，拘捕三男一女涉嫌「串謀製造炸彈」、「串謀意圖傷人」、「無牌管有彈藥」、「藏有仿製槍械」及「藏有攻擊性武器」。警方分別於佐敦及觀塘的單位，檢獲29個信號彈、三支仿製槍械、一批弓箭、鐵蓮花、鐵珠，以及一批已開封武士刀、斧頭及軍刀等攻擊武器。

家庭主婦及健身教練被捕

早於去年12月14日，警方於屯門小冷水路試爆遙控炸彈案，拘捕三名男子。經調查後，警方今日（24日）於佐敦、觀塘及鑽石山拘捕3男1女，他們年齡介乎25歲至73歲，他們職業為退休人士、程式管理人、家庭主婦及健身教練。

曾討論襲擊計劃 提供金錢及技術支援

「我哋有理由相信團夥用攻擊性物品，喺嚟緊新年公眾遊行示威活動當中，去製造混亂、意圖傷害其他人。」盧宗旺指出，去年及今次案件有關連，兩案的被捕人士均認識對方，他們曾討論襲擊計劃，其中有人提供金錢支援，以及製造炸彈的知識支援，所有被捕人士均有不同角色。

盧宗旺：估計被捕人企圖於 新年示威製造混亂

盧宗旺表示，去年12月警方搗破的案件，被捕人士企圖於公眾示威活動製造混亂、攻擊警察，但是不成功，「所有我哋（警方）有合理懷疑，佢哋（疑犯）今次會利用手頭上攻擊性武器，喺遊行示威製造混亂！」對於被捕人士會於那個示威製造混亂，盧稱暫時未有確切答案。