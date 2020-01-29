【武漢肺炎】港大：內地回港生自行隔離14日　非本地生暫入住酒店

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情持續，截至今日（29日）晚上9時，本港共有8宗確診及3名初步確診呈陽性個案。香港大學日前已宣布延至2月17日復課，校方再要求近期曾到內地的學生，回港後自我隔離14日以減低社區感染風險，其中本地生可安排家居隔離，而非本地生則部分安排暫入住酒店，入住前會先確保他們無發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎等任何徵狀。

香港大學學生會今日於Facebook表示，校方最新消息指由今午3時起，將為所有剛從中國回來的非本地生安排暫住居所作隔離，宿生包括所有大學管理的舍堂（聖約翰學院及利瑪竇宿舍除外）及龍華街學生宿舍，而有關安排的暫住居所並非在校園內。

港大學生會署理會長陳希朗表示今午收到有關消息，但暫時未清楚校方所指校園外的隔離地方為何，現時學生會與各舍堂學生會正保持聯絡了解情況。陳希朗指，校方早前已安排既定程序處理有關內地回港的非本地生事宜，包括填寫健康申報表、建議他們回港後先自行隔離等，又認為現時停課已延至下月17日，相信校方可處理回港非本地生的情況。

香港大學要求近期曾到內地的學生，回港後自我隔離14日。（余睿菁攝）

內地生拖篋離開：聽學校安排

記者下午到港大各宿舍視察，於龍華街賽馬會第三學生村，宿生進入宿舍時需要先由職員度體溫，有兩名內地宿生正帶同行李離開，他們未有回應前往向處及是否需要隔離，僅表示「聽學校安排」。

港大：內地回港生自行隔離14日

港大發言人表示，因應政府及醫學專家建議，大學要求近期曾到訪內地回港的同學，回港後自我隔離14日，以減低社區感染風險。本地生可安排回家居住，而非本地生方面，由於部份舍堂設計，未能提供足夠的獨立浴室及廁所予需要暫時自我隔離的同學，因此大學需要安排部份由內地回港的非本地生暫入住酒店。在暫住酒店前，校方會先了解同學的健康情況，確保他們並沒有發燒、急性呼吸道感染徵狀或肺炎等任何徵狀。發言人指大學的大前題是保障校內成員及顧及社區的安全，校方呼籲各位大學成員在此艱難時刻共同努力，克服困難。